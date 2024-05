«Ο Ολυμπιακός μιλάει με τον Κρις Τζόουνς της Βαλένθια»

Ο Ολυμπιακός επέστρεψε από το Βερολίνο με... άδεια χέρια και πλέον στρέφει το βλέμμα του στις εγχώριες διοργανώσεις και τα play-off της Basket League. Στην απογοήτευση των "ερυθρολεύκων" από την πορεία τους στο Final-4 ήρθε να προστεθεί ο τραυματισμός του Κίναν Έβανς με την Ζαλγκίρις.

Όπως είναι γνωστό το τελευταίο καιρό οι Πειραιώτες έχουν συμφωνήσει με τον Αμερικανό γκαρντ της ομάδας του Κάουνας, κάτι που έχει αναφερθεί και στην Magic Euroleague, ωστόσο ο τραυματισμός του παίκτη έχει τροποποιήσει τα δεδομένα τις τελευταίες ώρες.

Σύμφωνα με τον ισραηλινό δημοσιογράφο Άριελ Γκίσνμπερ, ο Ολυμπιακός έχει βγει στην αγορά για την περίπτωση του Κρις Τζόουνς και μάλιστα όπως αναφέρει έχει ξεκινήσει τις συζητήσεις με την πλευρά του παίκτη. Ωστόσο στην κούρσα οι Πειραιώτες δεν... τρέχουν μόνοι τους, καθώς για τον παίκτη της Βαλένθια ενδιαφέρονται η Φενέρ, η Βίρτους και η Μπασκόνια.

«Η Παρτιζάν μπορεί να παραιτηθεί από τη διεκδίκησή του, όμως Φενέρ, Βίρτους και Μπασκόνια ενδιαφέρονται έντονα για αυτόν», γράφει. «Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε ήδη συζητήσεις μαζί του» αναφέρει στο tweet του ο ισραηλινός δημοσιογράφος.

🚨🚨Source tells that Olympiacos started negotiations with Chris Jones!



The race to sign Jones is starting to be crazy - after the injury of Evans, now Olympiacos will try to sign him too!



Partizan may give up on him, while Fener, Virtus and Baskonia are still strong in the mix pic.twitter.com/an8LJ1mhOV