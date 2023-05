Αντετοκούνμπο: Το «ευχαριστώ» του Θανάση στο Μιλγουόκι

Ασχέτως αν δεν πατάει για πολλή ώρα το παρκέ, ο Θανάσης Αντετοκούνμπο έχει τον τρόπο του να «φτιάχνει» τους συμπαίκτες του. Άλλωστε αυτό που μετράει περισσότερο για τον ίδιο είναι πως έκανε το όνειρό του πραγματικότητα. Να παίξει στο ΝΒΑ, στην ίδια ομάδα μαζί με τον αδελφό του. Η σεζόν φέτος δεν πήγε όπως τα περίμεναν όλοι στο Μιλγουόκι, αλλά ο Θανάσης μέσω των social media δεν ξέχασε να ευχαριστήσει όλους όσους στήριξαν τις προσπάθειες των «Ελαφιών».

«Θέλω να ευχαριστήσω την οικογένειά μου, τους συμπαίκτες μου, όλο τον οργανισμό των Μπακς, την πόλη του Μιλγουόκι για όλη την υποστήριξη τους καθ’ όλη τη διάρκεια της σεζόν» ανέφερε χαρακτηριστικά.

Thank you to my family, teammates, the entire organization, the city of Milwaukee and all the fans for their support this season! Time to get back in the lab!!!! 💪🏾💪🏾🙌🏾🙌🏾 pic.twitter.com/HXMqNNZ1tF