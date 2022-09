Άναψε «φωτιές» ο Κράουντερ στους Σανς με tweet που... διέγραψε (pic)

Ο έμπειρος φόργουορντ των «ήλιων» ουσιαστικά έθεσε εαυτόν εκτός ομάδας, αφού στο... τιτίβισμά του ανέφερε ότι δεν θα βρίσκεται στο προπονητικό camp των Σανς που αρχίζει την Τρίτη.

«Το 99 (σ.σ. εννοεί τον αριθμό στη φανέλα) δεν πρόκειται να είναι εκεί», έγραψε ο Κράουντερ στο μήνυμά του, το οποίο διέγραψε λίγη ώρα αργότερα, αναφερόμενος στην έναρξη του προπονητικού camp των Σανς.

Jae Crowder tweeted and deleted this. Doesn’t sound like he’s going to be at training camp pic.twitter.com/ztTAeh6qTo