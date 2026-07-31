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Μεγάλη ελληνική ομάδα για Λιβάι Γκαρσία - Ζητάει 2.5 εκατομμύρια

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Ο Λιβάι Γκαρσία πιέζει για να φύγει από τη Ρωσία, η Σπαρτάκ Μόσχας αποφάσισε να τον δώσει και τα σενάρια για Ελλάδα έχουν φουντώσει εκ νέου.

 

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Μεγάλη ελληνική ομάδα για Λιβάι Γκαρσία - Ζητάει 2.5 εκατομμύρια