Ο ΠΑΟΚ βρήκε χρυσάφι…

Όταν μιλάμε για παίκτη που έχει πάρει το Ok από Μάτος και Βιεϊρίνια που ξέρουν τη θέση, τότε καταλαβαίνουμε ότι θα είναι κάτι πολύ καλό.

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