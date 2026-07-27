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Η επόμενη ακριβή πώληση του Ολυμπιακού μετά τον Λουίς - Έρχονται άμεσα 3 παίκτες

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Μετά τον Αντρέ Λουίς, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει έναν ακόμα ποδοσφαιριστή που θα φέρει εκατομμύρια στα ταμεία της ΠΑΕ. Ποιος όμως συμφώνησε κι έρχεται και η μεγάλη κίνηση στον εξτρέμ.

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Η επόμενη ακριβή πώληση του Ολυμπιακού μετά τον Λουίς - Έρχονται άμεσα 3 παίκτες