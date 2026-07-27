Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Η επόμενη ακριβή πώληση του Ολυμπιακού μετά τον Λουίς - Έρχονται άμεσα 3 παίκτες 27-07-2026 23:20 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Μετά τον Αντρέ Λουίς, ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται να αποχαιρετήσει έναν ακόμα ποδοσφαιριστή που θα φέρει εκατομμύρια στα ταμεία της ΠΑΕ. Ποιος όμως συμφώνησε κι έρχεται και η μεγάλη κίνηση στον εξτρέμ. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ «Τα είχε σε έναν φοριαμό με κλειδαριά με συνδυασμό»: Το νέο στοιχείο για τη δολοφονία της διασώστριας στη Σύρο που ανατρέπει όσα ξέραμε instanews.gr «The beginning of everything»: Το βίντεο της Δώρας Παντέλη από το γάμο της dailymedia.gr Χτύπημα στα δεξιά του Σαμαρά: 2 πολύ δυνατά ονόματα για το ψηφοδέλτιο της ΝΔ instanews.gr Οι μισοί δεν πιάνουν ούτε τη βάση: Μπορείς πάνω από 8/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο tricky στον κόσμο; menshouse.gr Με κόκκινο μπικίνι: Η Εριέττα Μανούρη αποδεικνύει γιατί θεωρείται μια από τις πιο γοητευτικές Ελληνίδες ηθοποιούς dailymedia.gr Δεν έπαιξε σχεδόν ποτέ στη θέση του: Ο μοναδικός απ’ όσους αποχωρούν απ’ τον ΠΑΟ που μπορεί να αισθάνεται αδικημένος menshouse.gr Η δύσκολη απόφαση του ΠΑΟΚ για τον Τζόναθαν Γκόμες menshouse.gr Το πρωί μπάνιο, το βράδυ ύπνος με σεντόνι: Ο πιο δροσερός προορισμός που δεν χρειάζεται aircondition ακόμα και στην καρδιά του Αυγούστου menshouse.gr Η επόμενη ακριβή πώληση του Ολυμπιακού μετά τον Λουίς - Έρχονται άμεσα 3 παίκτες SHARE