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Μετά τον Κάνγκουα, φέρνει και αντι-Πινέδα η ΑΕΚ - Πρόταση σε χαφ 7 εκατ.!

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Ποιος θα είναι ο ρόλος του Κάνγκουα στην ΑΕΚ, οι αγορές 20 εκατομμυρίων του Ηλιόπουλου και ο πραγματικός αντι-Πινέδα που έρχεται.

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Μετά τον Κάνγκουα, φέρνει και αντι-Πινέδα η ΑΕΚ - Πρόταση σε χαφ 7 εκατ.!