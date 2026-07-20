Ένα πράγμα δεν θέλει να βλέπει: Ο απαράβατος όρος της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ σε όποιον της ζητά selfie

Η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ από τη μέρα που πάτησε το πόδι της στη χώρα μας έχει καταφέρει να στρέψει τα φώτα των προβολέων πάνω της.

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