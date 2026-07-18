Ο άνθρωπος που... φτιάχνει παίκτες εκατομμυρίων έρχεται στον Ολυμπιακό

Ριζικές είναι οι αλλαγές στον Ολυμπιακό το φετινό καλοκαίρι, καθώς υπάρχει απόφαση να αναβαθμιστεί το ρόστερ με νέους ποδοσφαιριστές, αλλά και ο σύλλογος με στελέχη!

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