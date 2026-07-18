Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ Ο άνθρωπος που... φτιάχνει παίκτες εκατομμυρίων έρχεται στον Ολυμπιακό 18-07-2026 19:45 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ριζικές είναι οι αλλαγές στον Ολυμπιακό το φετινό καλοκαίρι, καθώς υπάρχει απόφαση να αναβαθμιστεί το ρόστερ με νέους ποδοσφαιριστές, αλλά και ο σύλλογος με στελέχη! Διαβάσρε ποια είναι η νέα σημαντική κίνηση ΕΔΩ Κλείνει μεγάλη μεταγραφή ο Νίκος Χατζηνικολάου dailymedia.gr Κάνε περήφανο τον Μπαμπινιώτη: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ ορθογραφίας που χάνουν και φιλόλογοι; menshouse.gr Τους άφησε όλους στα κρύα του λουτρού: Το μοναδικό πρόσωπο που παίρνει απ’ τον Σύριζα ο Τσίπρας instanews.gr Αγγελική Ηλιάδη: Η αφοπλιστική της απάντηση για τα ερωτικά βίντεο που έχει γυρίσει (Vid) dailymedia.gr Έως 1518 μόρια: Οι 3 σχολές με τη μεγαλύτερη πτώση στις βάσεις δεν είναι αυτές που περίμεναν όλοι instanews.gr Δεν ήταν ο Ψάλτης: Το πλάνο στο «Καμικάζι αγάπη μου» που δεν κρύφτηκε στο μοντάζ, δείχνει ξεκάθαρα ποιος οδηγούσε τη μηχανή menshouse.gr Αυτός που πανηγυρίζει περισσότερο από τον Νίστρουπ με τη μεταγραφή του Φαν Ντρόνγκελεν menshouse.gr Κι όμως, ο Άρης έκανε την καλύτερη μεταγραφή στην Ευρώπη φέτος menshouse.gr Ο άνθρωπος που... φτιάχνει παίκτες εκατομμυρίων έρχεται στον Ολυμπιακό SHARE