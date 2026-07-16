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Ομάδα-έκπληξη της Super League για Μπακασέτα

ΠΡΟΣΩΠΑ
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Ο Τάσος Μπακασέτας δεν βιάζεται να φύγει από τον Παναθηναϊκό και ψάχνει κίνητρο και το ίδιο συμβόλαιο.

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Ομάδα-έκπληξη της Super League για Μπακασέτα