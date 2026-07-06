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Το «διοικητικό λάθος» που φέρνει τον Ζότα Σίλβα στον Ολυμπιακό

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Ο Πορτογάλος εξτρέμ ετοιμάζεται να μπει στο αεροπλάνο για Ελλάδα, όπου ψάχνει στον Ολυμπιακό το... restart στην καριέρα του.

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Το «διοικητικό λάθος» που φέρνει τον Ζότα Σίλβα στον Ολυμπιακό