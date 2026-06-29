Καραμπόλα με… ΑΕΚ και Αντρέ Λουίς - 15 εκατ. η τιμή πώλησης στον Ολυμπιακό

Ο Βραζιλιάνος δεν πρόλαβε να ξεχωρίσει στον Ολυμπιακό, όμως ήδη υπάρχουν ομάδες που θέλουν να τον αγοράσουν το φετινό καλοκαίρι.

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