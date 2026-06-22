Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ «Το παράσημο Γιαννακόπουλου και η πρώτη μεγάλη αλλαγή Ομπράντοβιτς» 22-06-2026 22:53 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Γιατί ήρθε τώρα ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στον Παναθηναϊκό, πώς αλλάζει επίπεδο ακόμα και το ΟΑΚΑ και οι μεταγραφές που θα γίνουν. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ. Νέα πρόσωπα, μεγάλες προσδοκίες: Οι μεταγραφές που ανεβάζουν επίπεδο τον μπασκετικό ΠΑΟΚ menshouse.gr Το απόλυτο κουίζ των 10 απλών γρίφων λογικής: Εάν κάνεις πάνω από 8/10 σε αυτό το τεστ IQ είσαι ιδιοφυΐα! menshouse.gr Και εν ενεργεία βουλευτές: Ψυχρολουσία στη ΝΔ για τους 4 γαλάζιους που μπαίνουν στο κόμμα Σαμαρά instanews.gr Θέση... Ζίβκοβιτς από τα δεξιά: Ο μουντιαλικός άσος από που ακούγεται για Ελλάδα menshouse.gr Πάει για ντέρμπι: Η μεγάλη ανατροπή που φέρνουν οι νέες δημοσκοπήσεις instanews.gr Χωρισμός-βόμβα για τον Νίκο Παππά - Η κίνηση που «πρόδωσε» το τέλος dailymedia.gr Ο Ντε Φράι φέρνει και μια δεύτερη, ακόμα καλύτερη μεταγραφή menshouse.gr Μεταγραφή αεροδρομίου με buy out: Ποιον δημοσιογράφο παίρνει απ’ την ΕΡΤ ο ΣΚΑΪ με 70.000 ευρώ dailymedia.gr «Το παράσημο Γιαννακόπουλου και η πρώτη μεγάλη αλλαγή Ομπράντοβιτς» SHARE