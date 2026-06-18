6 εκατ. ο Ολυμπιακός για τον... επόμενο Φορτούνη

Δεν είναι στατικός «δεκάρι» παλαιάς κοπής, ούτε καθαρός winger. Είναι ένας μεσοεπιθετικός που κινείται ανάμεσα στις γραμμές, ζητά μπάλα, πατά περιοχή, εκτελεί με τα δύο πόδια και μπορεί να παίξει κάθετα.

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