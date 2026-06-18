Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ 6 εκατ. ο Ολυμπιακός για τον... επόμενο Φορτούνη 18-06-2026 19:03 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Δεν είναι στατικός «δεκάρι» παλαιάς κοπής, ούτε καθαρός winger. Είναι ένας μεσοεπιθετικός που κινείται ανάμεσα στις γραμμές, ζητά μπάλα, πατά περιοχή, εκτελεί με τα δύο πόδια και μπορεί να παίξει κάθετα. Διαβάστε περισσότερα ΕΔΩ. Επιτέλους πλάνο: Η ενδεκάδα που ετοιμάζει ο Νίστρουπ παίζει σε άλλες ταχύτητες menshouse.gr Από τη ΝΔ: Ο μοναδικός πρωθυπουργός που σύμφωνα με τον Λαζόπουλο δεν ενόχλησε ποτέ κανέναν για τη σκληρή σάτιρά του dailymedia.gr Το 99% κάνει μέχρι 4/10: Εσυ μπορείς κάτω από 3 λάθη στο πιο δύσκολο κουίζ γεωγραφίας που κυκλοφορεί; menshouse.gr Τύχη, μυαλό, πρόγραμμα: Ο παίκτης του Ολυμπιακού που κέρδισε 1 εκατ. ευρώ στο λαχείο, τα παράτησε όλα στα 26 του menshouse.gr «Εντάξει, έχασα»: Η μέρα που ο θρυλικός Δημήτρης Παπαδόπουλος συνέλαβε τον φαντομά, Βασίλη Παλαιοκώστα menshouse.gr Δεν θα είναι ο Δένδιας: Ποιον προορίζουν για τη θέση του Μητσοτάκη εάν η ΝΔ πάρει κάτω από 25% στις εκλογές instanews.gr «Σου ζήτησαν να της δώσεις βραβείο;»: H επική αντίδραση της Ιωάννας Τούνη για τη βράβευση της Ρίας Ελληνίδου στα MAD (Pic) dailymedia.gr Αποψιλώνει τη ΝΔ: Τα 21 πρόσωπα που παίρνει ο Αντώνης Σαμαράς στο νέο κόμμα instanews.gr 6 εκατ. ο Ολυμπιακός για τον... επόμενο Φορτούνη SHARE