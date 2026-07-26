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H «Νταντά» επιστρέφει στο MEGA ως… άντρας! Ο αγαπημένος ηθοποιός που θα την υποδυθεί στην πιο αμφιλεγόμενη κωμωδία της νέας σεζόν

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Η θρυλική σειρά επιστρέφει με ολοκαίνουργια εκδοχή, στην οποία ο κεντρικός πρωταγωνιστής δεν θα είναι γυναίκα αλλά άνδρας.

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H «Νταντά» επιστρέφει στο MEGA ως… άντρας! Ο αγαπημένος ηθοποιός που θα την υποδυθεί στην πιο αμφιλεγόμενη κωμωδία της νέας σεζόν