H «Νταντά» επιστρέφει στο MEGA ως… άντρας! Ο αγαπημένος ηθοποιός που θα την υποδυθεί στην πιο αμφιλεγόμενη κωμωδία της νέας σεζόν

Η θρυλική σειρά επιστρέφει με ολοκαίνουργια εκδοχή, στην οποία ο κεντρικός πρωταγωνιστής δεν θα είναι γυναίκα αλλά άνδρας.

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