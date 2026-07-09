Χρόνος ανάγνωσης 1’ MEDIA Μένουν μόνο οι ανακοινώσεις: Κλείδωσε η αντικαταστάτρια της Φαίης Σκορδά στο πρωινό του MEGA 09-07-2026 17:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Παρά τις αρχικές ενστάσεις, η συμφωνία έκλεισε και μένει να ανακοινωθεί επίσημα από το κανάλι. Διαβάστε ποια θα είναι η αντικαταστάτρια της Φαίης Σκορδά στην πρωινή εκπομπή του Mega με ένα κλικ στο Dailymedia.com.gr Λίγοι την πίστεψαν: Το μεγάλο αουτσάιντερ του Μουντιάλ που μπορεί να φτάσει ως το τέλος menshouse.gr «Είναι βαρετό, αλλά έχει ένα προσόν»: Η ανάρτηση της Έλενας Ακρίτα για το πολυσυζητημένο σπίτι του Τσίπρα στο Σούνιο dailymedia.gr Ο ευσεβής πόθος του Μαξίμου για τον Αντώνη Κανάκη dailymedia.gr Άλλα περίμενε ο Μητσοτάκης: Τι ποσοστό έδειξε για το κόμμα Σαμαρά η κρυφή δημοσκόπηση που έκανε βουλευτής της ΝΔ instanews.gr Τα γαλλικά κλειδιά του Παναθηναϊκού και το δίκιο του Μπαρτζώκα menshouse.gr Η πιο ελκυστική περίπτωση στη λίστα του ΠΑΟ με τα 8αρια menshouse.gr Το 99% κάνει κάτω από 5/10: Περνάς τη βάση στο κουίζ γεωγραφίας ανώτατης δυσκολίας που πατώνουν όλοι; menshouse.gr Έψαχναν όλοι να τον βρουν: Ποιος βρίσκεται τελικά πίσω απ’ τα βιντεάκια του Αντώνη Σαμαρά που έγιναν viral instanews.gr Μένουν μόνο οι ανακοινώσεις: Κλείδωσε η αντικαταστάτρια της Φαίης Σκορδά στο πρωινό του MEGA SHARE