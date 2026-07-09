Μένουν μόνο οι ανακοινώσεις: Κλείδωσε η αντικαταστάτρια της Φαίης Σκορδά στο πρωινό του MEGA

Παρά τις αρχικές ενστάσεις, η συμφωνία έκλεισε και μένει να ανακοινωθεί επίσημα από το κανάλι.

Διαβάστε ποια θα είναι η αντικαταστάτρια της Φαίης Σκορδά στην πρωινή εκπομπή του Mega με ένα κλικ στο Dailymedia.com.gr