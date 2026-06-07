Dexter: Η δεύτερη σεζόν του Resurrection έρχεται με φόρα και κρύβει μια τεράστια έκπληξη

Ο Ντέξτερ ακονίζει τα μαχαίρια του και ετοιμάζεται για grande επιστροφή... μ' έναν αστερίσκο.

Για εμάς που έχουμε φάει τα νιάτα μας βλέποντας τον Ντέξτερ Μόργκαν να τεμαχίζει τα «σκουπίδια» του Μαϊάμι, κάθε νέο αναφορικά με το σύμπαν της σειράς είναι σαν μια ένεση αδρεναλίνης (ή μάλλον… M99) κατευθείαν στην καρδιά. Μετά τα όσα συγκλονιστικά είδαμε στον πρώτο κύκλο του Dexter: Resurrection, τα νέα για τη δεύτερη σεζόν όχι απλά τρέχουν, αλλά φέρνουν μαζί τους μια αποκάλυψη μεγατόνων που θα αλλάξει τις ισορροπίες.