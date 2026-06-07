Πάνος Μιχαλόπουλος: Επιστρέφει στην TV με νέα σειρά ύστερα από 20 χρόνια απουσίας!

Οι πρώτες πληροφορίες για το μεγάλο «μπαμ».

Ένας από τους πιο αγαπημένους και γοητευτικούς πρωταγωνιστές της ελληνικής τηλεόρασης, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ’80s, των ’90s αλλά και των ’00s, ετοιμάζεται για το μεγάλο comeback. Ο λόγος για τον Πάνο Μιχαλόπουλο, ο οποίος μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες απόλυτης αποχής από τα φώτα της δημοσιότητας, πήρε τη μεγάλη απόφαση να πει το «ναι» και να γυρίσει εκεί που τον αγάπησε το κοινό.