Ένας από τους πιο αγαπημένους και γοητευτικούς πρωταγωνιστές της ελληνικής τηλεόρασης, ο άνθρωπος που συνέδεσε το όνομά του με μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες των ’80s, των ’90s αλλά και των ’00s, ετοιμάζεται για το μεγάλο comeback. Ο λόγος για τον Πάνο Μιχαλόπουλο, ο οποίος μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες απόλυτης αποχής από τα φώτα της δημοσιότητας, πήρε τη μεγάλη απόφαση να πει το «ναι» και να γυρίσει εκεί που τον αγάπησε το κοινό.
Πάνος Μιχαλόπουλος: Επιστρέφει στην TV με νέα σειρά ύστερα από 20 χρόνια απουσίας!