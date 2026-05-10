Αμοιβαίες εξηγήσεις Δάρα και διοίκησης ΕΡΤ, δεν έγινε αποδεκτή η παραίτηση

Πέφτουν οι τόνοι στην ΕΡΤ… Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η υπόθεση που ταρακούνησε το αθλητικό τμήμα της ΕΡΤ τις τελευταίες ημέρες μπαίνει πλέον σε μια διαφορετική φάση. Ο Γιάννης Δάρας, λίγες ημέρες μετά την παραίτησή του από τη θέση του διευθυντή Αθλητικών Προγραμμάτων και τον θόρυβο που προκάλεσαν οι καταγγελίες του περί παρεμβάσεων και αλλοιώσεων στις διαδικασίες προσλήψεων «φωτογραφίζοντας» μέλη της διοίκηση της ΕΡΤ, έκανε πίσω μετά από επικοινωνία με μέλη της διοίκησης της δημόσιας τηλεόρασης και φυσικά δεν έγινε αποδεκτή η παραίτησή του.

Η τοποθέτησή του έρχεται μετά από κύκλο επαφών με τη διοίκηση της δημόσιας τηλεόρασης και επιχειρεί εμφανώς να δείξει αποκλιμάκωση της έντασης στο εσωτερικό της ΕΡΤ. Ο Δάρας αναφέρει ότι υπήρξε επικοινωνία με τη διοίκηση της ΕΡΤ, κατά την οποία «διευκρινίστηκαν παρερμηνείες» και δόθηκαν «αμοιβαίες εξηγήσεις» για ζητήματα λειτουργίας του αθλητικού τμήματος. Παράλληλα, δίνει έμφαση στην ανάγκη προετοιμασίας ενόψει των μεγάλων αθλητικών διοργανώσεων που ακολουθούν, με κυριότερη το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, τα δικαιώματα του οποίου διαθέτει η δημόσια τηλεόραση.

Δεν είναι τυχαίο ότι η δήλωση Δάρα έρχεται σε μια χρονική περίοδο εξαιρετικά κρίσιμη για την ΕΡΤ. Η δημόσια τηλεόραση μπαίνει σε φάση προετοιμασίας για ένα εξαιρετικά βαρύ αθλητικό καλεντάρι, με διοργανώσεις υψηλού κόστους και αυξημένων απαιτήσεων παραγωγής.

Πέφτουν οι τόνοι

Η διατύπωση δεν είναι τυχαία. Η πλευρά Δάρα δείχνει να μετακινείται από τη μετωπική σύγκρουση σε μια προσπάθεια θεσμικής εκτόνωσης, τουλάχιστον σε επίπεδο δημόσιας εικόνας. Ειδικά η αναφορά σε «παρερμηνείες» και «αμοιβαίες εξηγήσεις» λειτουργεί ως σαφής προσπάθεια να πέσουν οι τόνοι μετά τη σφοδρότητα των προηγούμενων ημερών.

Αυτό όμως δεν αναιρεί τα όσα ήδη έχουν καταγγελθεί ούτε, φυσικά, τις διαδικασίες που έχουν ήδη κινηθεί. Το βασικό δεδομένο που δεν αλλάζει είναι ότι οι καταγγελίες δεν έμειναν στο επίπεδο εσωτερικής διαφωνίας. Ο Δάρας είχε ήδη καταθέσει στοιχεία και αναφορές στην Εισαγγελία, ενώ παράλληλα η διοίκηση της ΕΡΤ ανακοίνωσε επίσημα τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι η υπόθεση απέκτησε αυτόνομη θεσμική και νομική υπόσταση. Τουλάχιστον με τα νυν δεδομένα.

Η δήλωση Δάρα

«Mετά από ορισμένα δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες, σε περίοδο που ήμουν σε σύντομη αναρρωτική άδεια, και για την αποφυγή παρεξηγήσεων οφείλω να διευκρινίσω τα ακόλουθα: υπήρξε επικοινωνία με τη διοίκηση της ΕΡΤ κατά την οποία συζητήθηκαν διάφορα θέματα καθημερινής λειτουργίας και αποτελεσματικοί τρόποι βελτίωσης της. Διευκρινίστηκαν παρερμηνείες και δόθηκαν αμοιβαίες εξηγήσεις προκειμένου να αποσαφηνιστούν κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία του αθλητικού τμήματος ενόψει των μεγάλων αθλητικών γεγονότων και ιδιαίτερων προκλήσεων. Συνεχίζουμε με αποφασιστικότητα και δημιουργικότητα προκειμένου να ανταποκριθούμε για μια ακόμη φορά στην απαιτητική κάλυψη όλων των σημαντικών αθλητικών γεγονότων που έχουμε μπροστά μας, καθώς ο χρόνος πιέζει, αφού σε περίπου ένα μήνα ξεκινά η σημαντικότερη από τις διοργανώσεις (το Παγκόσμιο Κύπελλο) τα δικαιώματα μετάδοσης των οποίων έχει η ΕΡΤ».

Follow_Μιντιάρχη 👈