Ραγδαίες οι εξελίξεις στην ΕΡΤ! Ένορκη Διοικητική Εξέταση για τις καταγγελίες Δάρα

Ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος, εξηγεί γιατί η διοίκηση της ΕΡΤ κινείται πια επίσημα μετά τις καταγγελίες…

Η υπόθεση που άνοιξε με την παραίτηση του Γιάννη Δάρα από τη θέση του διευθυντή Αθλητικών Προγραμμάτων της ΕΡΤ μπαίνει πλέον σε θεσμική τροχιά, καθώς η διοίκηση της δημόσιας τηλεόρασης ανακοίνωσε τη διενέργεια Ένορκης Διοικητικής Εξέτασης.

Η ανακοίνωση έρχεται ως άμεση αντίδραση στις καταγγελίες που έχουν ήδη κατατεθεί στην Εισαγγελία από τον ίδιο τον Δάρα, ο οποίος αποχώρησε καταγγέλλοντας παρεμβάσεις, αλλοιώσεις στοιχείων και μεθοδεύσεις σε διαδικασίες προσλήψεων δημοσιογράφων στο αθλητικό τμήμα. Ο Μιντιάρχης είχε προ ημερών πλήρες ρεπορτάζ για το θέμα.

Το εύρος της έρευνας

Σύμφωνα με την επίσημη θέση της ΕΡΤ, η Ένορκη Διοικητική Εξέταση έχει στόχο «την πλήρη και εις βάθος διερεύνηση των ενδεχόμενων καταγγελιών». Πρόκειται για την πρώτη σαφή ένδειξη ότι η διοίκηση δεν περιορίζεται σε επίπεδο επικοινωνιακής διαχείρισης, αλλά ενεργοποιεί εσωτερικούς μηχανισμούς ελέγχου. Στο επίκεντρο βρίσκονται συγκεκριμένες διαδικασίες προσλήψεων στο αθλητικό τμήμα, όπου, σύμφωνα με τις καταγγελίες, φέρονται να έχουν υπάρξει παρεμβάσεις τόσο στη διαμόρφωση λιστών υποψηφίων όσο και στη λήψη τελικών αποφάσεων. Ιδιαίτερο βάρος δίνεται σε δύο περιπτώσεις: στην αλλοίωση λίστας υποψηφίων για την ιστοσελίδα ertsports και στην τροποποίηση πρακτικών για την πλήρωση θέσεων, με αποτέλεσμα την επαναπροκήρυξη θέσης και την επανεμφάνιση υποψηφίου εκτός αρχικής διαδικασίας.

Η πίεση προς τη διοίκηση

Η κίνηση της ΕΡΤ δεν γίνεται σε κενό χρόνο. Έρχεται μετά από ένα τετραήμερο έντονης πίεσης, με τις καταγγελίες να συνοδεύονται από συγκεκριμένα στοιχεία που έχουν ήδη διαβιβαστεί στις δικαστικές αρχές. Το γεγονός ότι ο Δάρας δεν περιορίστηκε σε εσωτερική διαμαρτυρία αλλά προχώρησε σε κατάθεση στην Εισαγγελία ανεβάζει το επίπεδο της υπόθεσης και μετατρέπει το ζήτημα από διοικητικό σε πιθανώς ποινικό.

Παράλληλα, το περιεχόμενο των καταγγελιών αγγίζει τον πυρήνα της λειτουργίας της δημόσιας τηλεόρασης, δηλαδή τη διαφάνεια στις διαδικασίες και την αξιοπιστία των επιλογών προσωπικού. Σε ένα τμήμα που διαχειρίζεται περισσότερες από 40 ώρες ζωντανών μεταδόσεων εβδομαδιαίως, οι ανάγκες είναι αυξημένες και οι αποφάσεις κρίσιμες.

Τα επόμενα βήματα

Η Ένορκη Διοικητική Εξέταση αναμένεται να εξετάσει έγγραφα, πρακτικά συνεδριάσεων, ηλεκτρονική αλληλογραφία και καταθέσεις εμπλεκόμενων προσώπων. Το πόρισμα θα καθορίσει εάν υπήρξαν πειθαρχικές ευθύνες και σε ποιο επίπεδο.

Η διοίκηση της ΕΡΤ, στην ανακοίνωσή της, επαναλαμβάνει τη δέσμευσή της για «διασφάλιση της αξιοπιστίας και της εύρυθμης λειτουργίας». Το ζητούμενο πλέον δεν είναι η διατύπωση της πρόθεσης αλλά το αποτέλεσμα της έρευνας και, κυρίως, οι απαντήσεις σε συγκεκριμένα περιστατικά που έχουν ήδη περιγραφεί με λεπτομέρεια.

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