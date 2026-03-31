Μεταδόσεις EuroLeague: Χάποελ – Παναθηναϊκός και Βιλερμπάν – Ολυμπιακός

Όλο το πρόγραμμα. Γράφει ο Μιντιάρχης του sdna.gr, Νίκος Μποζιονέλος

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική, μπασκετική διοργάνωση, συνεχίζεται με αμείωτο ενδιαφέρον και τα βλέμματα στρέφονται στους αγώνες των ελληνικών ομάδων στην 35η αγωνιστική.

Αρχικά, ο Παναθηναϊκός AKTOR θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας στην ουδέτερη Σόφια τη Χάποελ Τελ Αβιβ (2/4, 20:00), ενώ ο Ολυμπιακός θα ταξιδέψει στη Γαλλία, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει τη Βιλερμπάν (3/4, 21:00). Η μπασκετική εκπομπή «Playmakers» θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Τρίτη 31 Μαρτίου

21:45 Βίρτους Μπολόνια-Παρί, Novasports5 σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

Τετάρτη 1 Απριλίου

20:00 Μπάγερν-Φενέρμπαχτσε, Novasports Prime σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

Πέμπτη 2 Απριλίου

20:00 Χάποελ Τελ Αβίβ-Παναθηναϊκός AKTOR, Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

20:00 Ζάλγκιρις-Μπαρτσελόνα, Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:00 Ντουμπάι-Μονακό, Novasports2 σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

21:00 Ερυθρός Αστέρας-Παρτίζαν, Novasports4 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:45 Παρί-Αρμάνι, Μιλάνο Novasports3 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

22:00 Μακάμπι-Αναντολού Εφές, Novasports6 σε περιγραφή του Αποστόλη Κορτιάνου

Παρασκευή 3 Απριλίου

21:00 Βιλερμπάν-Ολυμπιακός, Novasports Prime σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:30 Βίρτους Μπολόνια-Βαλένθια, Novasports2 σε περιγραφή του Δημήτρη Καρύδα

21:30 Μπασκόνια-Ρεάλ Μαδρίτης, Novasports4 σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

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