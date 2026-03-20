Παγκόσμιο ρεκόρ στα 50μ. ελεύθερο ο ΜακΙβόι

Ο Κάμερον ΜακΙβόι έγραψε ιστορία, καταρρίπτοντας το παγκόσμιο ρεκόρ στα 50 μέτρα ελεύθερο σε πισίνα 50μ. και βάζοντας τέλος στην κυριαρχία του Σέζαρ Σιέλο Φίλιο που κρατούσε πάνω από 16 χρόνια.

Ο Αυστραλός χρυσός Ολυμπιονίκης του Παρισιού αγωνίστηκε στο open πρωτάθλημα της Κίνας, που διεξήχθη στο Σενζέν, και στον τελικό τερμάτισε πρώτος με χρόνο 20.88, σημειώνοντας τη νέα κορυφαία επίδοση όλων των εποχών στο πιο γρήγορο αγώνισμα της κολύμβησης.

Με αυτή την επίδοση, ο 32χρονος έσπασε ένα από τα ελάχιστα ρεκόρ που είχαν απομείνει από την εποχή των προηγμένων τεχνολογικά μαγιό. Το προηγούμενο ρεκόρ ανήκε στον Βραζιλιάνο Σιέλο, ο οποίος είχε κολυμπήσει τα 50μ. ελεύθερο σε 20.91 στις 18 Δεκεμβρίου 2009, στο Σάο Πάουλο.