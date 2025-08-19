Η ελληνική αποστολή, ρεκόρ συμμετοχών στην Αθήνα

Από 12 κορίτσια και 2 αγόρια αποτελείται η ελληνική αποστολή, για το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Καλλιτεχνικής Κολύμβησης Παίδων-Κορασίδων, που θα διεξαχθεί στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, από 26 ως 30 Αυγούστου στην Αθήνα.

Συνολικά 331 αθλητές και αθλήτριες, από 36 χώρες, καθώς και δύο ουδέτερες ομάδες, αριθμός ρεκόρ, θα συμμετάσχουν στη διοργάνωση Η ελληνική αποστολή: Στέλιος Φούσκη Κουκουσέλης, Μάριος Κρίτσας, Δήμητρα Αδαμοπούλου, Χρυσούλα Βαρδούλη, Μαγδαληνή Γκιγκιλίνη, Μελίνα Κασβίκη, Πετρίνα Κατσαρού, Ελένη Φιλια Λιγοξυγκάκη, Ελένη Μπερεδήμα, Αλεξάνδρα Ορφανού, Ελευθερία Σπανουδάκη, Θεοδώρα Σπυράκου, Ελισάβετ Τσιώλη και Φαίδρα Χρυσού. Προπονήτριες είναι οι Ναταλία Τσερνέτσκα και Εβελίνα Παπάζογλου.