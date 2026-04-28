Στον σωστό δρόμο για το Λος Άντζελες οι Έλληνες ιστιοπλόοι

Οι Ολυμπιακοί Αγώνες του Λος Αντζελες περιμένουν τους Ελληνες ιστιοπλόους. Σε μια ακόμη απαιτητική διοργάνωση, τον ιστορικό αγώνα του Ιέρ, οι αθλητές και οι αθλήτριές μας απέδειξαν ότι έχουν μπει στον σωστό δρόμο για την πρόκριση της χώρας στο κορυφαίο αθλητικό γεγονός του πλανήτη.

Αυτός ο αγώνας στη Γαλλία έχει πιστοποιηθεί ως Grand Slam από την World Sailing μαζί με τους αγώνες της Μαγιόρκα, του Αλμέρε στην Ολλανδία, του Κιέλου στην Γερμανία και του Σαν Πέδρο στις ΗΠΑ. Συμμετέχουν οι μεγαλύτεροι ιστιοπλόοι του κόσμου και ουσιαστικά τα αποτελέσματα δείχνουν ποιες χώρες θα εκπροσωπηθούν στος Λος Αντζελες και σε ποιες κλάσεις.

Στο Ιέρ, λοιπόν, η Ελλάδα ως χώρα πήρε την 5η θέση με τον εξαιρετικό Κάμερον Αλέξανδρο Μαραμενίδη στα Formula Kite. Στος Λος Αντζελες θα λάβουν μέρος ιστιοπλόοι από 20 χώρες.

Στα 470 mixed η έμπειρη Αφροδίτη Ζέιχερς (φωτ.) με τον Φίλιππα Κουλούρη κατέλαβαν την 11η θέση ως χώρα. Στους Ολυμπιακούς Αγώνες προκρίνονται 19 χώρες.

Στα ILCA 7 η Ελλάδα πήρε την 25η θέση ως χώρα με τον Αδαμάντιο Πετριανό και στην Αμερική θα τρέξουν 43 χώρες.

Στα ILCA 6 η χώρα μας ήταν 32η με την Βαρβάρα Πόρτολου και στους Ολυμπιακούς Αγώνες θα αγωνιστούν 43 χώρες.

Να σημειωθεί ότι δεν αγωνίστηκε η παγκόσμια πρωταθλήτρια Ερμιόνη Γκίκα, ενώ και στα ILCA 7 αρκετοί είναι οι ιστιοπλόοι μας που θα διεκδικήσουν την πρόκριση της χώρας στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ίδιο ισχύει και στα iQFOiLγυναικών.

Ο μεγάλος στόχος της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας είναι η Ελλάδα να εκπροσωπηθεί στους Ολυμπιακούς αγώνες σε 4 με 5 κατηγορίες.