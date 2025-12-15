Μυράτ, Μπαρμπάτη, Γιαννοπούλου & Γιουκάκη οι Πανελληνιονίκες ΙΔ!

Στην Κατηγορία Ενηλίκων Πανελληνιονίκης αναδείχθηκε η Ελένη Μυράτ με την Cosmote Veronica του ΕΙΟ συγκεντρώνοντας συνολικό ποσοστό και στα τρία αγωνίσματα 66,73%. Πολύ κοντά, στην 2η θέση, ήταν η Χριστίνα Σαχίνογλου, φετινή Πρωταθλήτρια, με την Marylin Monroe του ΙΟΜ με συνολικό ποσοστό 66,32% και στην 3η θέση η Μαρία Ελένη Τουρκομάνη με την Seine Tosca του ΕΙΟ και ποσοστό 65,62%.
Στην Κατηγορία Νέων Ιππέων για δεύτερη συνεχόμενη φορά Πανελληνιονίκης αναδείχθηκε η Ελένη Μπαρμπάτη με την Formentera 5 του ΙΟΒ με συνολικό ποσοστό από τα τρία αγωνίσματα 63,53%.
Στην Κατηγορία Εφήβων Πανελληνιονίκης αναδείχθηκε ξανά η φετινή Πρωταθλήτρια Δανάη Γιαννοπούλου με την Barcelona του ΙΟΒ με συνολικό ποσοστό 71,31% από τα τρία αγωνίσματα. Στην 2η θέση ήταν η Δανάη Παπαπολύζου με τον San Francetto του ΕΙΟ με ποσοστό 65,46% και στην 3η θέση ήταν η Ευδοκία Ναζάροβα του ΙΟΜ με την Αrena και ποσοστό 62,44%.
Στην Κατηγορία Παίδων Πανελληνιονίκης αναδείχθηκε η φετινή Πρωταθλήτρια Χαρά Γιουκάκη με τον Maximus του ΙΟΡ με συνολικό ποσοστό 73,21% από τα τρία αγωνίσματα. Στην 2η θέση ήταν η Αριστέα Λάππα με τη Maximilia του ΙΟΜ με 72,1% και στην 3η θέση η Νάσια Γιαλιτάκη του ΕΘΙΟΤ με τον Rubinstar με 71,62%.
Στους Πανελλήνιους Αγώνες αναδείχθηκαν και οι Πολυνίκες όλης της χρονιάς. Στο Ομαδικό Αγώνισμα Πολυνίκης ήταν ο Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Αττικής, στην κατηγορία Β7 η Χριστίνα Σαχίνογλου με την Cocalina του ΙΟΜ, στην Κατηγορία Α3 Παίδων η Φαίδρα Κρητικού του ΕΙΟ με τον Guidany, στην Κατηγορία Α3 Ενηλίκων η Νικολέτα Μονοκρούσου με τον Cupido R του ΙΟΒ, στην Κατηγορία Γ4 η και στην Κατηγορία Δα η Χριστίνα Σαχινογλου με την Marylin Monroe.
Επίσης Πρωταθλητής Όμιλος για τον 2025 αναδείχθηκε ο Ελληνικός Ιππικός Όμιλος και νικητής του Επάθλου Ξενοφών ήταν ο Ιππικός Όμιλος Μεσογείων.
Από το Γραφείο Τύπου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας