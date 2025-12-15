Μυράτ, Μπαρμπάτη, Γιαννοπούλου & Γιουκάκη οι Πανελληνιονίκες ΙΔ!

Σε μία όμορφη Χριστουγεννιάτικη ατμόσφαιρα ολοκληρώθηκαν χθες το απόγευμα με απόλυτη επιτυχία στο κλειστό ιπποδρόμιο του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας και οι Metlen Πανελλήνιοι Αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας, τελευταίοι αγώνες της χρονιάς για την ιππασία.

Στην Κατηγορία Ενηλίκων Πανελληνιονίκης αναδείχθηκε η Ελένη Μυράτ με την Cosmote Veronica του ΕΙΟ συγκεντρώνοντας συνολικό ποσοστό και στα τρία αγωνίσματα 66,73%. Πολύ κοντά, στην 2η θέση, ήταν η Χριστίνα Σαχίνογλου, φετινή Πρωταθλήτρια, με την Marylin Monroe του ΙΟΜ με συνολικό ποσοστό 66,32% και στην 3η θέση η Μαρία Ελένη Τουρκομάνη με την Seine Tosca του ΕΙΟ και ποσοστό 65,62%.

Στην Κατηγορία Νέων Ιππέων για δεύτερη συνεχόμενη φορά Πανελληνιονίκης αναδείχθηκε η Ελένη Μπαρμπάτη με την Formentera 5 του ΙΟΒ με συνολικό ποσοστό από τα τρία αγωνίσματα 63,53%.

Στην Κατηγορία Εφήβων Πανελληνιονίκης αναδείχθηκε ξανά η φετινή Πρωταθλήτρια Δανάη Γιαννοπούλου με την Barcelona του ΙΟΒ με συνολικό ποσοστό 71,31% από τα τρία αγωνίσματα. Στην 2η θέση ήταν η Δανάη Παπαπολύζου με τον San Francetto του ΕΙΟ με ποσοστό 65,46% και στην 3η θέση ήταν η Ευδοκία Ναζάροβα του ΙΟΜ με την Αrena και ποσοστό 62,44%.

Στην Κατηγορία Παίδων Πανελληνιονίκης αναδείχθηκε η φετινή Πρωταθλήτρια Χαρά Γιουκάκη με τον Maximus του ΙΟΡ με συνολικό ποσοστό 73,21% από τα τρία αγωνίσματα. Στην 2η θέση ήταν η Αριστέα Λάππα με τη Maximilia του ΙΟΜ με 72,1% και στην 3η θέση η Νάσια Γιαλιτάκη του ΕΘΙΟΤ με τον Rubinstar με 71,62%.

Στους Πανελλήνιους Αγώνες αναδείχθηκαν και οι Πολυνίκες όλης της χρονιάς. Στο Ομαδικό Αγώνισμα Πολυνίκης ήταν ο Αθλητικός Ιππικός Όμιλος Αττικής, στην κατηγορία Β7 η Χριστίνα Σαχίνογλου με την Cocalina του ΙΟΜ, στην Κατηγορία Α3 Παίδων η Φαίδρα Κρητικού του ΕΙΟ με τον Guidany, στην Κατηγορία Α3 Ενηλίκων η Νικολέτα Μονοκρούσου με τον Cupido R του ΙΟΒ, στην Κατηγορία Γ4 η και στην Κατηγορία Δα η Χριστίνα Σαχινογλου με την Marylin Monroe.

Επίσης Πρωταθλητής Όμιλος για τον 2025 αναδείχθηκε ο Ελληνικός Ιππικός Όμιλος και νικητής του Επάθλου Ξενοφών ήταν ο Ιππικός Όμιλος Μεσογείων.

Από το Γραφείο Τύπου της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ιππασίας