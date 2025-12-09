Ακολουθούν οι Πανελλήνιοι Ιππικής Δεξιοτεχνίας!

Με 250 συμμετοχές από όλη την Ελλάδα θα πραγματοποιηθούν αυτό το τετραήμερο 11-14 Δεκεμβρίου στο κλειστό ιπποδρόμιο του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας στο Μαρκόπουλο οι Πανελλήνιοι Αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας.

Στον τελευταίο αγώνα της χρονιάς για το άθλημα της ιππασίας θα αναδειχθούν οι Πανελληνιονίκες 2025 στις Κατηγορίες Παίδων, Εφήβων, Νέων Ιππέων και Ενηλίκων από το μέσο όρο τριών αγωνισμάτων αντίστοιχα. Δηλαδή στην Κατηγορία παίδων από τον μέσο όρο στα αγωνίσματα Α3, Α4 και Α5 Παίδων, στην Εφήβων από τα αγωνίσματα Γ4, Γ5 και Freestyle Εφήβων, στη Νέων Ιππέων από τα αγωνίσματα Δα, Δε και Freestyle Νέων Ιππέων και στην Ενηλίκων από τα αγωνίσματα Δα, Δβ και Freestyle Ενηλίκων. Ακόμα τα αποτελέσματα των Πανελληνίων στα επιμέρους αγωνίσματα θα κρίνουν τους Πολυνίκες της χρονιάς ανά αγώνισμα.

Τις προσπάθειες των αθλητών του ντρεσάζ θα κρίνουν οι τρεις ξένοι κριτές από τη Γαλλία, η κ. Anne Prain, τη Γερμανία ο κ. Knut Danzberg και τη Δανία η κ. Christine Prip, μαζί φυσικά με τους Έλληνες κριτές.

#BEACTIVE

«ΙΠΠΑΣΙΑ – δύο καρδιές ένας αθλητής»

Επίσης, η ΕΟΙ, παράλληλα με τους Πανελληνίους Αγώνες, οργανώνει την Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 την Εκδήλωση «Ιππασία: Δύο καρδιές ένας αθλητής» στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος BEACTIVE, με τη συμμετοχή μαθητών και εκπαιδευτικών από σχολεία της Αττικής.

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό όλες τις ημέρες των αγώνων.

Οι ώρες έναρξης των αγώνων είναι οι εξής:

Πέμπτη, 11/12 9:00

Παρασκευή 12/12 8:00

Σάββατο 13/12 8:30

Κυριακή 14.12 8:30

H ΕΟΙ, θα υποστηρίξει και φέτος τη διοργάνωση των Πανελληνίων Αγώνων Ιππασίας Special Olympics, που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025.

H διοργάνωση πραγματοποιείται χάρη στον Εθνικό Χορηγό του αθλήματος Μetlen και Protergia, την Φίλιππο ένωση Ελλάδας, την Theometrics και την World Chariot Racing Federation, τις εταιρείες του Ομίλου Αντωνίου Argus Pack, Adori café και Royalty Hotel & Suites, την εταιρεία Leathertrιm με τα προϊόντα Connolly, την εταιρεία Lux Beds με τα προϊόντα Duxiana, την Masazaki, την Luxury Sports, την Superfast Ferries, την Hertz, το ΙΑΣΩ Γενική Κλινική, το Holiday Inn, την New Alert, την Ελληνική Εταιρεία Ανακύκλωσης, καθώς και την αμέριστη συμπαράσταση της Περιφέρειας Αττικής, του Δήμου Μαρκοπούλου και της ΕΤΑΔ.