Με επιτυχία οι 77οι Πανελλήνιοι Υπερπήδησης Εμποδίων!

Οι φίλαθλοι της ιππασίας που γέμισαν τις κερκίδες του κλειστού ιπποδρομίου γιόρτασαν μαζί με τους αθλητές τη λήξη της χρονιάς για το Ολυμπιακό άθλημα της υπερπήδησης εμποδίων.
Στην Κατηγορία Ενηλίκων, ο φετινός Πρωταθλητής Δημήτρης Νάτσης με τον Cresco του ΙΟΚΟΥΒ με τη μοναδική διπλή άπταιστη διαδρομή ήταν και ο Πανελληνιονίκης. Στην 2η και 3η θέση ακολούθησαν δύο αμαζόνες, η Μόνικα Μαρτίνη του ΕΙΟ με τον Indiana Jones Max και η Άννα Μαρία Παπαγεωργίου του ΙΚΕΜ με τον Hector du Plessis και οι δύο με 4 βαθμούς ποινής. Κυπελλούχος Χριστουγέννων από τις δύο διοργανώσεις του Κυπέλλου Χριστουγέννων που προηγήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα και τους Πανελλήνιους, ήταν ο Δημήτρης Νάτσης με τον Cresco, που κέρδισε το έπαθλο της Φιλίππου Ενώσεως Ελλάδος.
Στην Κατηγορία Νέων Ιππέων Πανελληνιονίκης και Κυπελλούχος Χριστουγέννων ήταν η Παρασκευή Κανελλάκη με τον Alvaro Mongrenier του ΙΟΚΟΥΒ με τη μοναδική διπλή άπταιστη διαδρομή. Στην 2η θέση ήταν η Μαρία Καβαλλάρη με τον Sunny του ΙΟΚΑΛ με 8 βαθμούς και στην 3η θέση η Άρτεμις Ταλλιάκη του ΙΟΒ με την Valence με 20 βαθμούς.
Στην Κατηγορία Εφήβων η Κωστάνζα Ανδρονίκου Καλύβα του ΕΙΟ με τον J. Clearway ήταν η αθλήτρια με τη μοναδική διπλή άπταιστη διαδρομή στους δύο γύρους κερδίζοντας τον τίτλο της Πανελληνιονίκη. Στην 2η θέση ήταν η Στεφανία Μπέσιου του IOMS με την Diana vd Tojopehoeve με 4 βαθμούς και στην 3η θέση ο Κωνσταντίνος Καρύδης με τον Discover Puma του ΙΟΒ με 8 βαθμούς, ο οποίος ήταν ο Κυπελλούχος Χριστουγέννων της κατηγορίας.
Στην Κατηγορία Παίδων Πανελληνιονίκης αναδείχθηκε η Μυρτώ Ασημίνα Σπέντζου με την Kalina vd Dommelbron Z του ΙΟΑ με άπταιστη διαδρομή και τον καλύτερο χρόνο 33,90 στο μπαράζ. Στην 2η θέση ήταν ο Αντώνης Γιαντζόγλου με την Hella du Ruisseau του ΙΟΑ με 0 βαθμούς και χρόνο 34,38 στο μπαράζ, ο οποίος ήταν και ο Κυπελλούχος Χριστουγέννων. Στην 3η θέση ήταν η Βασιλική Δήμητρα Χατζάρα του ΕΘΙΟΤ με τον Sjilaz Todor με 4 βαθμούς στο μπαράζ. Κυπελλούχος αναδείχθηκε ο Αντώνης Γιατζόγλου.
Στην Κατηγορία Αμαζόνων Πανελληνιονίκης αναδείχθηκε η Ήλια Μαρία Μάνεση του ΑΙΟΚΕΝ με τον Lilith del Laghetto με τη μοναδική άπταιστη διαδρομή στο μπαράζ. Ακολούθησαν στην 2η και 3η θέση η Παρασκευή Κανελλάκη του ΙΟΚΟΥΒ με την Carina du Matz με 4 βαθμούς και χρόνο 29,93 στο μπαράζ και στην 3η θέση η Ελευθερία Μεσοχωρίτη του ΙΚΕΜ με τον Falco du Trio με επίσης 4 βαθμούς και χρόνο 34,86 στο μπαράζ. Κυπελλούχος ήταν η Σεμέλη Λαϊου με τον Grey Leo του ΑΙΟΚΕΝ.
Στην Κατηγορία Νέων Ίππων 4-5 ετών Πρωταθλητής ίππος ήταν ο Karmagmac du Mouyne με τον Παναγιώτη Σταθόπουλο του ΙΟΑ, στην κατηγορία 6 ετών Πρωταθλητής ήταν ο Opaal Key Sr με τον Αλέξανδρο Φουρλή του ΑΙΟΚΕΝ και στην κατηγορία 7 ετών Πρωταθλητής ήταν ο Hipsy vd Broekkant Z και πάλι με τον Αλέξανδρο Φουρλή. Κυπελλούχος Χριστουγέννων στην κατηγορία νέων ίππων 4-5 ετών ήταν ο Παναγιώτης Σταθόπουλος και στην κατηγορία 6-7 ετών ο Γιώργος Δημαράς του ΙΠΠΟΚ με τον Ontario.
Ακολουθούν το επόμενο τετραήμερο επίσης στο κλειστό ιπποδρόμιο του Ολυμπιακού Κέντρου Ιππασίας οι Πανελλήνιοι Αγώνες Ιππικής Δεξιοτεχνίας. Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό όλες τις ημέρες των αγώνων.