Δύο μετάλλια για την Ελλάδα  στο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιππικής Αντοχής 2025!

Μεγάλη επιτυχία για την Ελληνική αποστολή που επιστρέφει σήμερα από το Barban, στην Ίστρια της Κροατίας, όπου πραγματοποιήθηκε εκεί το Σάββατο, 11 Οκτωβρίου, το Βαλκανικό Πρωτάθλημα Ιππικής Αντοχής. Η Ελλάδα συμμετείχε για πρώτη φορά σε Βαλκανικό Πρωτάθλημα με ομάδες στις κατηγορίες Εφήβων-Νέων Ιππέων και Ενηλίκων, αντίστοιχα, και κατέκτησε δύο ασημένια μετάλλια σε ομαδικό και ατομικό αγώνισμα, που αποτελεί μεγάλη επιτυχία μετά από χρόνια.

Στην κατηγορία του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Εφήβων - Νέων Ιππέων 100χλμ, η Ελληνική ομάδα κέρδισε το ασημένιο μετάλλιο στο ομαδικό αγώνισμα με τις πέντε αμαζόνες της, Αγγελική Μερμιγκίδη με τον Kami, Μαριάννα Ρούσση με τον M Aggeo, Αλίκη Κωνσταντινίδου με την Evridika, Αρετή Πατσιούρα με τον Salamon Ektoras και Ζωή Τσιτσελίκη Οζγκούνες με τον Salamon Salomi.

Στο ατομικό αγώνισμα η Αγγελική Μερμιγκίδη και ο Kami αναδείχθηκε ασημένια Βαλκανιονίκης τερματίζοντας τα 100 χμ. σε χρόνο 06:44:47, στη 2η θέση μεταξύ συνολικά 21 συμμετοχών.

Πολύ σημαντικό έπαθλο για την Ελληνίδα αμαζόνα και για την Ελληνική αποστολή ήταν και το έπαθλο «Βest Condition in the Class» (βραβείο καλύτερης φυσικής κατάστασης) που κέρδισε για την εξαιρετική κατάσταση στην οποία τερμάτισε το άλογό της.

Στο ομαδικό αγώνισμα Εφήβων – Νέων Ιππέων χρυσή Βαλκανιονίκης ήταν η ομάδα της Βουλγαρίας, ενώ στο ατομικό χρυσή Βαλκανιονίκης ήταν η Maja Taslidic με τον Vezer από τη Σερβία.

Στην κατηγορία Ενηλίκων, οι δύο από τους τρεις Έλληνες αθλητές τερμάτισαν επιτυχώς τα 100χλμ. Ο λόγος για την Κατερίνα Μαλλιάκη με τον Dias και για τον Αλέξανδρο Αλαφράγκη με τον Zafer, που κατέλαβαν την 14η και 15η θέση αντίστοιχα, ενώ ο Θοδωρής Λανταβός με τον Colorado Dream δεν τερμάτισε εξαιτίας τραυματισμού του ίππου από απώλεια πετάλου.

Στην κατηγορία του Βαλκανικού Πρωταθλήματος Ενηλίκων 100χλμ, στο ομαδικό αγώνισμα χρυσή Βαλκανιονίκης ήταν η ομάδα της Κροατίας, ενώ στο ατομικό χρυσός Βαλκανιονίκης ήταν ο Βούλγαρος Dennis Furlanski με την Debra.