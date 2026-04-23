Ζωντανός παρέμεινε ο ΠΑΟΚ στην υπόθεση πρόκριση στους τελικούς της Handball Premier, κερδίζοντας την ΑΕΚ (33-30) και στέλνοντας τον ημιτελικό σε τρίτο και τελευταίο παιχνίδι.

Νέο ντέρμπι Δικεφάλων, αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη, με την ΑΕΚ να έχει το προβάδισμα του 1-0 και τον ΠΑΟΚ να καλείται να βγάλει αντίδραση.

Οι δύο ομάδες ξεκίνησαν με υψηλό ρυθμό τον δεύτερο ημιτελικό, βρίσκοντας από τρεις φορές δίχτυα μέσα στα πρώτα λεπτά της αναμέτρησης. Ο Στούμπερ έβαλε μπροστά την ΑΕΚ, ενώ ο Ματέους κράτησε το προβάδισμα αποκρούοντας πέναλτι του Ιωάννου. Ο Τοριάνι ευστόχησε από τα επτά μέτρα για το 3-5, απαντώντας σε τέρμα του Φεράς που είχε μειώσει σε 4-6. Ο ΠΑΟΚ πλησίασε ξανά με δύο εύστοχα πέναλτι του Ελευθεριάδη (7-8), πριν ο Παπαβασίλης φέρει το παιχνίδι στα ίσα (8-8) στο 16ο λεπτό.

Οι γηπεδούχοι πήραν προβάδισμα με νέο γκολ του Παπαβασίλη, ωστόσο η ΑΕΚ αντέδρασε και με τον Τουρέ ανέκτησε το προβάδισμα, το οποίο διατήρησε σε οριακά επίπεδα (11-12 έως 14-15). Ο Ιωάννου ισοφάρισε εκ νέου, όμως ο Τοριάνι, εκμεταλλευόμενος πέναλτι, έβαλε ξανά μπροστά την Ένωση. Στα τελευταία δευτερόλεπτα του πρώτου μέρους, ο Μπάτζιος ισοφάρισε, αλλά η ΑΕΚ βρήκε buzzer beater και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 16-17.

Στο δεύτερο ημίχρονο, ο ΠΑΟΚ εμφανίστηκε μεταμορφωμένος, περνώντας μπροστά με 22-20, ενώ ο Φεράς ανέβασε τη διαφορά στο +3 στα πρώτα λεπτά. Ο Παναγιώτου μείωσε προσωρινά για την ΑΕΚ, όμως η καλή άμυνα των γηπεδούχων και η καθοριστική επέμβαση του Άρσιτς επανέφεραν τη διαφορά. Ο Παπαβασίλης στο 14ο λεπτό της επανάληψης έκανε το 25-21, δίνοντας για πρώτη φορά «αέρα» τεσσάρων τερμάτων στον ΠΑΟΚ.

Η διαφορά έφτασε μέχρι και το +5, πριν ο Τοριάνι μειώσει με πέναλτι σε 25-22. Οι παίκτες του Μπάμπη Ανανιάδη απάντησαν άμεσα και ανέβασαν ξανά τη διαφορά (27-22), ενώ μετά από τάιμ άουτ διαμορφώθηκε και το 28-24. Ο Παναγιώτου μείωσε στα τρία γκολ περίπου δέκα λεπτά πριν τη λήξη, αλλά ο ΠΑΟΚ διατήρησε τον έλεγχο.

Στα τελευταία λεπτά, η ΑΕΚ πλησίασε στο 30-28 με πέναλτι, όμως ο ΠΑΟΚ βρήκε λύσεις και ανέβασε ξανά τη διαφορά στο 31-28. Ο Τοριάνι σκόραρε ξανά για το 31-29, αλλά αποχώρησε τραυματίας λίγο αργότερα. Στο φινάλε, ο Δομπρής διαμόρφωσε εκ νέου διαφορά τριών τερμάτων, με το σκορ να κλείνει στο 33-30, αφού στα τελευταία δευτερόλεπτα δεν υπήρξε άλλη επιθετική προσπάθεια.

Πλέον, η σειρά μεταφέρεται ξανά στην Αθήνα, όπου την Δευτέρα (27/4) θα διεξαχθεί το τρίτο και τελευταίο παιχνίδι, ο νικητής του οποίου θα αντιμετωπίσει με μειονέκτημα έδρας, τον Ολυμπιακό στους τελικούς του πρωταθλήματος.