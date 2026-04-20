Με ένα πολύ καλό δεύτερο ημίχρονο, η ΑΕΚ έκανε το 1-0 απέναντι στον ΠΑΟΚ (37-31), στα φετινά ημιτελικά της Handball Premier.

ΑΕΚ και ΠΑΟΚ μονομάχησαν στον πρώτο ημιτελικό στο κεκλεισμένων των Θυρών «Γ. Κασιμάτης», με φόντο το πλεονέκτημα και το 1-0 για την πρόκριση στους τελικούς της Handball Premier.

Καλύτερα μπήκαν οι «κιτρινόμαυροι» στην αναμέτρηση, παίρνοντας ένα... ισχνό προβάδισμα στα πρώτα λεπτά με τον Κουκουλά να γράφει το 3-1 και τον Παναγιώτου το 5-2 στα πρώτα επτά λεπτά.

Άμεση απάντηση για τον ΠΑΟΚ με τον Φεράς να ισοφαρίζει (10-10) στο 15', ενώ το μεγάλο ντέρμπι συνεχίστηκε για όλο το πρώτο ημίχρονο με το 16-16 του 25ου λεπτού. Μικρό «ασπρόμαυρο» σερί με τον Σεμπίμπ για το 16-18, με την ΑΕΚ να ισοφαρίζει για το 19-19 του ημιχρόνου.

Το ντέρμπι καλά κρατούσε και στο δεύτερο ημίχρονο. +2 η ΑΕΚ άμεση απάντηση οι φιλοξενούμενοι και 21-21 στο 37ο λεπτό, με την «Ένωση» να παίρνει δυνατό προβάδισμα με τον Παναγιώτου (31-27) πριν μπούμε στο τελευταίο δεκάλεπτο του ματς.

Συνεχόμενες χαμένες ευκαιρίες οι «ασπρόμαυροι» για να μειώσουν με την γηπεδούχο ομάδα να κρατάει με ευκολία το +4 (33-299) στο 56:10. Ο Παναγιώτου έγραψε το 34-29 και κλείδωσε επί της ουσίας τη νίκη της ΑΕΚ.

Το τελικό 37-31 έδωσε τη νίκη στην ΑΕΚ, η οποία έκανε το 1-0 στη σειρά, ενώ την Πέμπτη (23/4) θα διεξαχθεί ο δεύτερος αγώνας στη Θεσσαλονίκη.

