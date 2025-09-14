Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή και ΑΕΚ για τον πρώτο τίτλο της σεζόν στο Καματερό

Η νέα σεζόν στο ελληνικό χάντμπολ ξεκινά με ντέρμπι τίτλου. Τη Δευτέρα (15/9, 19:00), στο Κλειστό Γυμναστήριο Καματερού, Ολυμπιακός/Όμιλος Ξυνή και ΑΕΚ θα αναμετρηθούν στον 5ο τελικό του Σούπερ Καπ, σε έναν αγώνα που θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2.

Οι δύο ομάδες έχουν από 11 τίτλους η καθεμία, με τον Ολυμπιακό να έχει κατακτήσει 5 πρωταθλήματα, 3 Κύπελλα και 3 συνεχόμενα Σούπερ Καπ (πολυνίκης του θεσμού), ενώ η ΑΕΚ έχει 5 πρωταθλήματα, 5 κύπελλα και το EHF European Cup.

Οι «ερυθρόλευκοι» κράτησαν στον πάγκο τον Ιταλό Ρικάρντο Τριλίνι, αλλά προχώρησαν σε εννέα αλλαγές στο ρόστερ τους, με τα νέα πρόσωπα να είναι οι: Βαλέριο (τερματοφύλακας), Κανιέτε, Μπάρος, Πέσο, Κρέσιτς (περιφερειακοί), Τσαναξίδης, Μάνθος (πίβοτ) και Σούρτζιελ, Εσκαλόνα (εξτρέμ).

Η ΑΕΚ, από την άλλη, κράτησε τον βασικό κορμό και έκανε πέντε προσθήκες: Κουν, Ίβιτς, Σαλέμ (περιφερειακοί), Γκούντιονσον (τερματοφύλακας) και Στούμπερ (πίβοτ), ενώ έχει νέο προπονητή τον Πορτογάλο Ρουί Σίλβα.

Πρόκειται για την 51η αναμέτρηση των δύο ομάδων, με τον Ολυμπιακό να προηγείται στις νίκες (24-21), ενώ 5 ματς έχουν λήξει ισόπαλα. Τον Σεπτέμβριο του 2023 στο Δαΐς, ο Ολυμπιακός είχε επικρατήσει με 26-25, κατακτώντας το Σούπερ Καπ.

Ο αγώνας είναι ειδικής διαχείρισης, χωρίς διάθεση εισιτηρίων και με περιορισμένο αριθμό προσκλήσεων για τις ανάγκες της Ομοσπονδίας και των ομάδων.

Οι δηλώσεις των πρωταγωνιστών

Ρικάρντο Τρίλινι (τεχνικός Ολυμπιακού): «Έχουμε νέα ομάδα, αλλά το ίδιο ισχύει και για την ΑΕΚ, έχουν καινούργιους παίκτες στην περιφέρεια και στα πίβοτ. Εμείς πιστεύω είμαστε καλύτεροι φέτος στην άμυνα και αυτό θα μας δώσει μεγαλύτερη ασφάλεια στο παιχνίδι μας, ενώ θεωρώ ότι θα παίζουμε και πιο γρήγορο χάντμπολ. Οπωσδήποτε τα παιχνίδια απέναντι στην ΑΕΚ είναι ιδιαίτερα, αλλά στο τέλος της ημέρας είναι ένα παιχνίδι. Κατά τη γνώμη μου οι τερματοφύλακες σε αυτούς τους αγώνες είναι πάντα κομβικοί, δεν θέλω να τους δημιουργήσω μεγαλύτερες ευθύνες, αλλά σίγουρα είναι καθοριστικοί. Έχουμε πλεονέκτημα λόγω των περισσότερων Ελλήνων παικτών που έχουν το πνεύμα του νικητή και γνωρίζουν καλά αυτά τα ντέρμπι».

Ρούι Σίλβα (τεχνικός ΑΕΚ): «Είναι παιχνίδια σημαντικά για κάθε προπονητή γιατί κρίνουν τίτλους. Ξέρουμε την πίεση, θα είναι όπως και για εμάς, αλλά και για τον Ολυμπιακό ένα καλό τεστ. Θα παλέψουμε για αυτό τον τίτλο, αλλά μας ενδιαφέρει κυρίως να χτίσουμε κάτι καινούργιο, ένα νέο πρότζκεκ και να γράψουμε ιστορία στο ελληνικό χάντμπολ. Είναι αλήθεια ότι ο Ολυμπιακός άλλαξε περισσότερους παίκτες από εμάς, αλλά εμείς έχουμε αλλάξει τη φιλοσοφία μας και ουσιαστικά πρέπει να ξεκινήσουμε από το μηδέν. Ο Ολυμπιακός διατήρησε την ίδια φιλοσοφία, οπότε πιθανά να είναι πιο εύκολο για αυτούς στο ξεκίνημα της σεζόν. Τα ντέρμπι είναι πάντα ιδιαίτερα και στην Πορτογαλία υπάρχει το ίδιο ταπεραμέντο, προφανώς η θέληση και η καρδιά παίζουν ρόλο, αλλά πρέπει να βρούμε και την ισορροπία και να επιδείξουμε επίσης εξυπνάδα και την τακτική. Ξέρουμε ότι γύρω από την ομάδα υπάρχει μεγάλη αγάπη από τον κόσμο και τη διοίκηση και θα έχουμε τη στήριξη τους».

Νίκος Πασσιάς (διεθνής περιφερειακός Ολυμπιακού): «Θέλω να ευχηθώ σε όλους τους συντελεστές του αθλήματος υγεία. Αύριο θα κριθεί ο πρώτος τίτλος της χρονιάς. Σίγουρα και οι δύο ομάδες δεν θα είμαστε έτοιμες. Εμείς έχουμε αρκετά νέα πρόσωπα, αλλά θεωρώ ότι έχουν ενσωματωθεί πλήρως. Θα είναι ένα ντέρμπι ως συνήθως απέναντι στην ΑΕΚ και θέλουμε να ξεκινήσει καλά η σεζόν. Εύχομαι να γίνει ένα ωραίο παιχνίδι για το άθλημα μας και ο καλύτερος στο γήπεδο να κερδίσει».

Βαγγέλης Αραμπατζής (αρχηγός ΑΕΚ): «Πρώτα απ’ όλα να ευχηθώ υγεία σε όλες τις ομάδες. Είναι πρώτο επίσημο ματς που κρίνει το Σούπερ Καπ, το θέλουμε πολύ και θα παλέψουμε για αυτό γιατί ως ΑΕΚ δεν έχουμε κατακτήσει αυτόν το τίτλο. Σίγουρα οι δύο ομάδες δεν θα είμαστε 100% χρειαζόμαστε χρόνο, ωστόσο θεωρώ πως έχουμε δουλέψει καλά στην προετοιμασία. Σε σχέση με πέρσι δεν έχουμε πολλές αλλαγές στο ρόστερ μας. Κανείς μας φέτος δεν θέλει να ξανανιώσει τα συναισθήματα που βιώσαμε μετά τους τελικούς του πρωταθλήματος, φέτος θέλουμε να αντιστρέψουμε τους ρόλους και να μπούμε με το δεξί στη νέα σεζόν».

