Στην 6η θέση η Μεσίρη στο Όσιγιεκ

Στον τελικό, η Ελληνίδα αθλήτρια συγκέντρωσε συνολική βαθμολογία 13.099, προερχόμενη από δύο άλματα που βαθμολογήθηκαν με 12.433 και 13.366 αντίστοιχα. Είχε ήδη δείξει την καλή της κατάσταση από τον προκριματικό γύρο, όπου με μέσο όρο 13.449 βαθμών είχε επίσης καταλάβει την 6η θέση, παρουσιάζοντας μάλιστα καλύτερη εκτέλεση.
Την πρώτη θέση κατέκτησε η Καρίνα Σένμαϊερ από τη Γερμανία με 14.000 βαθμούς, τη δεύτερη η Λία Μόνικα Φοντέν από τον Καναδά με 13.983 βαθμούς, ενώ το βάθρο συμπλήρωσε η Σαρλίζ Μερτς από την Αυστρία με 13.716 βαθμούς.
Η κατάταξη στον τελικό του άλματος:
- Καρίνα Σένμαϊερ (Γερμανία) 14.000 βαθμούς
- Λία Μόνικα Φοντέν (Καναδάς) 13.983
- Σαρλίζ Μερτς (Αυστρία) 13.716
- Χίλαρι Χέρον (Παναμάς) 13.449
- Ρούμπι Στέισι (Βρετανία) 13.316
- Αθανασία Μεσίρη (Ελλάδα) 13.099
- Μπενεντέτα Γκάβα (Ιταλία) 12.766
- Τέγια Μπέλακ (Σλοβενία) 12.733