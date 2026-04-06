Έκτη θέση για τον Ηλιόπουλο στο μονόζυγο

Ο Έλληνας αθλητής παρουσίασε πρόγραμμα με σχετικά χαμηλό βαθμό δυσκολίας (4.300), ωστόσο η εκτέλεσή του ήταν προσεγμένη και βαθμολογήθηκε με 8.333. Η συνολική του επίδοση έφτασε τους 12.633 βαθμούς, επίδοση που του εξασφάλισε την 6η θέση.
Στον προκριματικό του μονόζυγου, ο Ηλιόπουλος είχε συγκεντρώσει 12.666 βαθμούς, εξασφαλίζοντας μία θέση στην πρώτη οκτάδα ανάμεσα σε 23 αθλητές. Στο ίδιο όργανο, ο Αλκίνοος Νίκος Γραικός κατέλαβε την 13η θέση με 11.900 βαθμούς.
Παράλληλα, ο Ηλιόπουλος συμμετείχε και στο δίζυγο, όπου επίσης ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στη 13η θέση με 13.333 βαθμούς.
Τελική κατάταξη τελικού μονόζυγου:
- Λι Χονγκιάν – 14.400
- Μάριος Γεωργίου – 13.900
- Καρλ Γιάχρελ Έλντριου Γιούλο – 13.733
- Ντάνιελ Μαρίνοβ – 13.166
- Ιλίας Αζίζοβ – 12.800
- Νικόλαος Ηλιόπουλος – 12.633
- Αλτάν Ντογκάν – 12.366
- Λουτσιάνο Λετελιέρ – 11.266