Έκτη θέση για τον Ηλιόπουλο στο μονόζυγο

Μετά τη μεγάλη επιτυχία του Λευτέρη Πετρούνια, η ελληνική παρουσία στους τελικούς του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κάιρο συνεχίστηκε με τον Νίκο Ηλιόπουλο, ο οποίος κατέλαβε την 6η θέση στον τελικό του μονόζυγου.

Ο Έλληνας αθλητής παρουσίασε πρόγραμμα με σχετικά χαμηλό βαθμό δυσκολίας (4.300), ωστόσο η εκτέλεσή του ήταν προσεγμένη και βαθμολογήθηκε με 8.333. Η συνολική του επίδοση έφτασε τους 12.633 βαθμούς, επίδοση που του εξασφάλισε την 6η θέση.

Στον προκριματικό του μονόζυγου, ο Ηλιόπουλος είχε συγκεντρώσει 12.666 βαθμούς, εξασφαλίζοντας μία θέση στην πρώτη οκτάδα ανάμεσα σε 23 αθλητές. Στο ίδιο όργανο, ο Αλκίνοος Νίκος Γραικός κατέλαβε την 13η θέση με 11.900 βαθμούς.

Παράλληλα, ο Ηλιόπουλος συμμετείχε και στο δίζυγο, όπου επίσης ολοκλήρωσε την προσπάθειά του στη 13η θέση με 13.333 βαθμούς.

Τελική κατάταξη τελικού μονόζυγου: