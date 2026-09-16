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Κάνε το απόλυτο τεστ ευφυΐας και μάθε σε ποιο ποσοστό του πληθυσμού ανήκεις!

Τεστ ευφυΐας: Εάν κάνεις κάτω από 2 λάθη σε αυτό το κουίζ, έχεις IQ πιο υψηλό από του μέσου Έλληνα