Νέα πλατφόρμα Αλαφούζου: Άρχισαν οι μεταγραφές…

Η αντίστροφη μέτρηση για να βγει στον αέρα η νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου έχει ξεκινήσει. Μαζί ξεκίνησαν και οι μεταγραφές.

Διαβάστε περισσότερα με ένα κλικ στο dailymedia.com.gr