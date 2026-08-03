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Νέα πλατφόρμα Αλαφούζου: Άρχισαν οι μεταγραφές…

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Η αντίστροφη μέτρηση για να βγει στον αέρα η νέα πλατφόρμα του Γιάννη Αλαφούζου έχει ξεκινήσει. Μαζί ξεκίνησαν και οι μεταγραφές.

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Νέα πλατφόρμα Αλαφούζου: Άρχισαν οι μεταγραφές…