Ανεπιθύμητος στο ΠΑΣΟΚ: Όλο και πιο κοντά στον εχθρό Τσίπρα

Την ίδια ώρα που το ΠΑΣΟΚ χτίζει ολόκληρη στρατηγική ενάντια στην ΕΛ.Α.Σ. και τον Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει ένα στέλεχος που χτίζει γέφυρες επικοινωνίας με τον πρώην πρωθυπουργό.

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