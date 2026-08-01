Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ανεπιθύμητος στο ΠΑΣΟΚ: Όλο και πιο κοντά στον εχθρό Τσίπρα 01-08-2026 13:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Την ίδια ώρα που το ΠΑΣΟΚ χτίζει ολόκληρη στρατηγική ενάντια στην ΕΛ.Α.Σ. και τον Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει ένα στέλεχος που χτίζει γέφυρες επικοινωνίας με τον πρώην πρωθυπουργό. Διαβάστε ποιο με ένα κλικ στο instanews.gr 2 ώρες από την Αθήνα: Η φθηνή, ωραία και ήσυχη χώρα που επιλέγει η Gen Z για διακοπές τικάρει όλα τα κουτάκια της menshouse.gr Η αληθινή ιστορία: Ποιος ήταν ο διαβόητος «Γιάννης ο φονιάς» στο τραγούδι που απαγόρευσε ο γιος του Χατζιδάκι menshouse.gr Ενώ όλοι τον είχαν τελειωμένο: Ο παίκτης που μπορεί να γίνει το βέλος που θέλει ο Νίστρουπ menshouse.gr Μόνο 1 στους 100 το τερματίζουν: Εάν κάνεις 10/10 σε αυτό το κουίζ ιστορίας έχεις γνώσεις καθηγητή πανεπιστημίου menshouse.gr Τα βρήκε μπαστούνια η Κωνσταντοπούλου: Δέχθηκε μήνυση με αποζημίωση ύψους 500.000 ευρώ instanews.gr Αυτή κάνει κουμάντο στο κόμμα της Καρυστιανού: Το πρόσωπο που «λύνει και δένει» στην Ελπίδα instanews.gr Τα 2 νέα εντυπωσιακά κορίτσια του ΣΚΑΪ που θα απογειώσουν την τηλεθέαση (Pics) dailymedia.gr Τέλος ο Νικόλας Ράπτης dailymedia.gr Ανεπιθύμητος στο ΠΑΣΟΚ: Όλο και πιο κοντά στον εχθρό Τσίπρα SHARE