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Ανεπιθύμητος στο ΠΑΣΟΚ: Όλο και πιο κοντά στον εχθρό Τσίπρα

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Την ίδια ώρα που το ΠΑΣΟΚ χτίζει ολόκληρη στρατηγική ενάντια στην ΕΛ.Α.Σ. και τον Αλέξη Τσίπρα, υπάρχει ένα στέλεχος που χτίζει γέφυρες επικοινωνίας με τον πρώην πρωθυπουργό.

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Ανεπιθύμητος στο ΠΑΣΟΚ: Όλο και πιο κοντά στον εχθρό Τσίπρα