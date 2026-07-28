Άρρωστα μυαλά κατηγόρησαν τον γιο του Ζαραλίκου που είναι 6 ετών

Από τις περιπτώσεις που ακόμα και η επιστήμη σηκώνει τα χέρια ψηλά για το τι μπορεί να επινοήσει ένα ανθρώπινο μυαλό για να δημιουργήσει θέμα απ’ το πουθενά.

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