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Παραμυθένια ακτή, ρηχά νερά και freddo 3€: Ο προορισμός-έκπληξη που φτάνεις χωρίς πλοίο και γεύεσαι premium εμπειρία διακοπών

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Υπάρχουν κάποιες γωνιές που καταφέρνουν να κρατούν ζωντανή την αληθινή ουσία του ελληνικού καλοκαιριού, συνδυάζοντας την αυθεντική φιλοξενία με τον απόλυτο σεβασμό στον επισκέπτη.

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Παραμυθένια ακτή, ρηχά νερά και freddo 3€: Ο προορισμός-έκπληξη που φτάνεις χωρίς πλοίο και γεύεσαι premium εμπειρία διακοπών