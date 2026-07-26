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Ιωάννα Τούνη: Ίντριγκα στη Μύκονο με τη Ρία Ελληνίδου

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Μια ερώτηση και μια απάντηση αρκούσαν για να επιβεβαιωθεί η ατάκα του Ντίνου Ηλιόπουλου: «Είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα, είμαστε».

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Ιωάννα Τούνη: Ίντριγκα στη Μύκονο με τη Ρία Ελληνίδου