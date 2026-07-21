Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Ακραίο πρέσινγκ με σχηματισμό 3-4-2-1: Η ανάλυση του συστήματος της Ναϊμέχεν που λίγες ομάδες μπορούν να ακολουθήσουν 21-07-2026 14:05 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Το μοναδικό στιλ ποδοσφαίρου της Ναϊμέχεν με το ακραίο πρέσινγκ σε κάθε γωνιά του γηπέδου συνεπήρε πέρσι όλη την Ολλανδία! Διαβάστε πώς ακριβώς το εφαρμόζει με ένα κλικ στο Menshouse.gr Παντρεύτηκε ο γιός του Γιώργου Τράγκα: Ποια θέση έχει αναλάβει στο Μαξίμου instanews.gr Θα δοκιμαστεί πρώτος: Το νέο δεκάρι της Αργεντινής μετά τον Μέσι menshouse.gr Ερωτευμένη στην Κέρκυρα η Σίσσυ Χρηστίδου - Οι φωτογραφίες μετά την αποκάλυψη του νέου της συντρόφου (Pics) dailymedia.gr 1,5 ώρα απ' την Αθήνα: Το αραξοβόλι των ποιητών με την top παραλία είναι το ησυχαστήριο που ψάχνεις για τις διακοπές σου menshouse.gr 10 ερωτήσεις βασικών γνώσεων: Μπορείς πάνω από 7/10 στο κουίζ χημείας που το 90% των Ελλήνων κάνει 4+ λάθη; menshouse.gr Την έδειξε για πρώτη φορά: Η φωτό της Αθηνάς Οικονομάκου με την εντυπωσιακή αδερφή του Μπρούνο Τσερέλα (Pics) dailymedia.gr Η ευχάριστη έκπληξη του Τσίπρα: Ποιο πρόσωπο της ΕΛ.Α.Σ. προηγείται στις δημοσκοπήσεις instanews.gr Τον περιμένει πώς και πώς: Ο παίκτης που ο Νίστρουπ πιστεύει ότι μπορεί να κάνει τη διαφορά menshouse.gr Ακραίο πρέσινγκ με σχηματισμό 3-4-2-1: Η ανάλυση του συστήματος της Ναϊμέχεν που λίγες ομάδες μπορούν να ακολουθήσουν SHARE