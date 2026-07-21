Ακραίο πρέσινγκ με σχηματισμό 3-4-2-1: Η ανάλυση του συστήματος της Ναϊμέχεν που λίγες ομάδες μπορούν να ακολουθήσουν

Το μοναδικό στιλ ποδοσφαίρου της Ναϊμέχεν με το ακραίο πρέσινγκ σε κάθε γωνιά του γηπέδου συνεπήρε πέρσι όλη την Ολλανδία!

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