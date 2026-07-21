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Ακραίο πρέσινγκ με σχηματισμό 3-4-2-1: Η ανάλυση του συστήματος της Ναϊμέχεν που λίγες ομάδες μπορούν να ακολουθήσουν

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Το μοναδικό στιλ ποδοσφαίρου της Ναϊμέχεν με το ακραίο πρέσινγκ σε κάθε γωνιά του γηπέδου συνεπήρε πέρσι όλη την Ολλανδία!

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Ακραίο πρέσινγκ με σχηματισμό 3-4-2-1: Η ανάλυση του συστήματος της Ναϊμέχεν που λίγες ομάδες μπορούν να ακολουθήσουν