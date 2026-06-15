Χρόνος ανάγνωσης 1’ ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ Τσουνάμι παροχών ενόψει εκλογών: Τα 3 οικονομικά μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης 15-06-2026 13:00 SDNA Newsroom 0 Facebook Twitter WhatsApp Messenger E-mail 0 SHARES Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα... δώρα. Ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται να δώσει ό,τι μπορεί στους Έλληνες πολίτες με το βλέμμα στις εκλογές. Διαβάστε τα 3 οικονομικά μέτρα που ανακοινώνει με ένα κλικ στο instanews.gr Κίνηση-ματ από τον ΑΝΤ1: Ο πρωτοκλασάτος δημοσιογράφος που πήρε μέσα απ’ τα χέρια του ΣΚΑΪ dailymedia.gr «Έλεγα ψέματα ότι έκλεισε ο Φώτης»: Η επική ατάκα του Φάνη Λαμπρόπουλου στη Βουλγαράκη για τον Ιωαννίδη dailymedia.gr Ετοιμαστείτε για μεγάλη έκπληξη: Τι λένε οι δημοσκόποι για το ποσοστό της Καρυστιανού που θα δούμε στις εκλογές instanews.gr Τσουνάμι παροχών ενόψει εκλογών: Τα 3 οικονομικά μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης instanews.gr Η ομάδα που ταιριάζει στον Μπακασέτα menshouse.gr Όσο το αφήνεις σε πνίγει: Το τραύμα που γεννάει κατάθλιψη και κρίση πανικού menshouse.gr Ένα αριστεροπόδαρο, ball-winninig θηρίο: Ο λίμπερο που μπορεί να απογειώσει τον Φαν Ντόργκελεν στον ΠΑΟ menshouse.gr Κανείς δεν το ‘χει τερματίσει: Μπορείς το 10/10 στο κουίζ γεωγραφίας που θεωρείται το πιο δύσκολο στον κόσμο; menshouse.gr Τσουνάμι παροχών ενόψει εκλογών: Τα 3 οικονομικά μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης SHARE