Τσουνάμι παροχών ενόψει εκλογών: Τα 3 οικονομικά μέτρα που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τα... δώρα. Ο πρωθυπουργός ετοιμάζεται να δώσει ό,τι μπορεί στους Έλληνες πολίτες με το βλέμμα στις εκλογές.

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