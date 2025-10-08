Το τελευταίο «αντίο» στη 19χρονη αθλήτρια, που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο στην Αργυρούπολη

Tο μεσημέρι της Τετάρτης (8/10) στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης πραγματοποιήθηκε η κηδεία της Ασπασίας Χατζηκλιμάνογλου, της 19χρονης αθλήτριας του Cheerleading που έχασε τη ζωή της σε τροχαίο δυστύχημα στην Αργυρούπολη.

Συγγενείς, φίλοι, συναθλητές και άνθρωποι του αθλητισμού αποχαιρέτησαν την Άσπα, η οποία βρήκε τραγικό θάνατο τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν η μηχανή στην οποία επέβαινε ως συνεπιβάτης έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε σε διάζωμα στη λεωφόρο Αργυρουπόλεως.

Τη μηχανή οδηγούσε 21χρονος φίλος της, ο οποίος επιχείρησε να κάνει σούζα πριν το μοιραίο δυστύχημα.

Ο Γύμναθλος Ηλιούπολης, ο σύλλογος όπου αγωνιζόταν η Ασπασία, την αποχαιρέτησε με μια συγκινητική ανακοίνωση:

«Σήμερα το σωματείο μας βυθίστηκε στη θλίψη. Η αθλήτριά μας Ασπασία Χατζηκλιμάνογλου έφυγε ξαφνικά και άδικα από τη ζωή, αφήνοντας πίσω της ένα τεράστιο κενό. Την αποχαιρετούμε με αγάπη, σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όλα όσα πρόσφερε με το ήθος και την παρουσία της. Τα θερμά μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους δικούς της ανθρώπους. Θα τη θυμόμαστε πάντα. Καλό ταξίδι Άσπα».

Η ανακοίνωση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Cheerleading:

«Καλό ταξίδι, Άσπα…

Η αθλήτρια του συλλόγου ΣΗΓΑ Γύμναθλος, Ασπασία Χατζηκλιμάνογλου, έφυγε ξαφνικά και άδικα από τη ζωή, σε τροχαίο δυστύχημα στην Αργυρούπολη.

Την αποχαιρετούμε με αγάπη, σεβασμό και ευγνωμοσύνη για το ήθος, το χαμόγελο και την παρουσία της που άφησε το δικό της αποτύπωμα.

Θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια, στα μέλη του συλλόγου και στους δικούς της ανθρώπους».