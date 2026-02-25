Ο ΟΦΗ εξασφάλισε την παρουσία του στο δεύτερο Final-4 της ιστορίας του, επικρατώντας του Φοίνικα Σύρου με 3-2 σετ στην Κρήτη, ύστερα από έναν συναρπαστικό προημιτελικό.

Οι Κρητικοί συνεχίζουν για δεύτερη διαδοχική χρονιά στην τελική τετράδα της διοργάνωσης και πλέον περιμένουν να μάθουν τον αντίπαλό τους στον ημιτελικό, που θα προκύψει από το ζευγάρι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ.

Το πρώτο σετ ήταν ισορροπημένο μέχρι το 21-21, όμως ο Φοίνικας εκμεταλλεύτηκε κρίσιμες φάσεις και με σερί τριών πόντων ξέφυγε 21-24. Ο ΟΦΗ μείωσε προσωρινά, αλλά ένα χαμένο σερβίς διαμόρφωσε το 22-25 υπέρ των φιλοξενούμενων.

Η απάντηση των γηπεδούχων ήρθε στο δεύτερο σετ. Με δυναμικό ξεκίνημα και αποτελεσματικό σερβίς πήραν προβάδισμα πέντε πόντων (10-5). Ο Φοίνικας πλησίασε, κρατώντας το σετ αμφίρροπο μέχρι το τέλος, όμως ο ΟΦΗ διατήρησε την ψυχραιμία του στις τελευταίες φάσεις και ισοφάρισε σε 1-1 με 25-23.

Στο τρίτο σετ η ομάδα της Σύρου ανέβασε την απόδοσή της και πήρε τον έλεγχο μετά τα μέσα του σετ, δημιουργώντας διαφορά που δεν απειλήθηκε. Με σωστές επιλογές στην επίθεση και πίεση από το σερβίς έφτασε άνετα στο 17-25, παίρνοντας ξανά προβάδισμα στα σετ.

Ο ΟΦΗ αντέδρασε εντυπωσιακά στο τέταρτο μέρος του αγώνα. Από νωρίς επέβαλε τον ρυθμό του, άνοιξε τη διαφορά ακόμη και στους δέκα πόντους και χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης ισοφάρισε με επιβλητικό 25-12, οδηγώντας την αναμέτρηση στο τάι μπρέικ.

Στο καθοριστικό πέμπτο σετ οι Κρητικοί προηγήθηκαν 8-4 στην αλλαγή πλευρών, όμως ο Φοίνικας επέστρεψε και ισοφάρισε σε 10-10. Η συνέχεια ανήκε στον ΟΦΗ, που βρήκε λύσεις στις κρίσιμες επιθέσεις, εκμεταλλεύτηκε λάθη των αντιπάλων και με καθοριστικό μπλοκ «σφράγισε» τη νίκη με 15-12, πανηγυρίζοντας μια μεγάλη πρόκριση.

Διαιτητές: Φραγκάκης, Αγγελίδης, Παρατηρητής: Βλαχάκης, Επόπτες: Πετροπούλουμ, Πρόιος, Γραμματεία: Παπαδάκη.

Διακύμανση:

1ο σετ: 6-8, 16-15, 20-21, 22-25

2ο σετ: 8-4, 16-11, 21-18, 25-23

3ο σετ: 6-8, 11-16, 13-21, 17-25

4ο σετ: 8-5, 16-6, 21-17, 25-12

5ο σετ: 5-3, 10-9, 11-12, 15-12

*Οι πόντοι του ΟΦΗ προήλθαν από 10 άσσους, 56 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 35 λάθη αντιπάλων και του Φοίνικα Σύρου από 9 άσσους, 42 επιθέσεις, 14 μπλοκ και 32 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (22-25, 25-23, 17-25, 25-12, 15-12) σε 125'

Ο.Φ.Η. (Γιάννης Καλμαζίδης): Μάκινεν 19 (15/35 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ, 68% υπ. - 48% άριστες), Στρουγκάρεβιτς 5 (5/10 επ.), Μολίνα 14 (13/30 επ., 1 άσσος, 53% υπ. - 47% άριστες), Μιχάλοβιτς 22 (17/37 επ., 5 άσσοι), Σταθέλος 3 (2/3 επ., 1 μπλοκ), Μίτιτς 4 (2/3 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ) / Συναδινός (λ, 53% υπ. - 21% άριστες), Παχιαδάκης (λ), Παπαδόσηφος, Ρουμελιωτάκης 2 (2/5 επ., 86% υπ. - 57% άριστες), Χαραλαμπίδης, Καφαντάρης, Βλαχόπουλος.

Α.Ο. ΦΟΙΝΙΚΑΣ ΣΥΡΟΥ (Σλόμπονταν Πράκλιατσιτς): Σαλταφερίδης 16 (10/21 επ., 3 άσσοι, 3 μπλοκ, 56% υπ. - 28% άριστες), Νεβό, Αναγνώστου 7 (4/10 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ), Κωστόπουλος 9 (8/18 επ., 1 άσσος, 40% υπ. - 17% άριστες), Βαν Ντε Ντρις 21 (15/27 επ., 2 άσσοι, 4 μπλοκ), Καγιαλής 9 (4/12 επ., 5 μπλοκ) / Μπουράκης (λ, 27% υπ. - 13% άριστες), Ρουσόπουλος 1 (1 άσσος), Ρούσος, Μήλης 2 (1/5 επ., 1 άσσος), Μέχιτς.