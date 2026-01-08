Ο ΠΑΟΚ επικράτησε άνετα του Παφιακού στο Παλατάκι και πέταξε για τους 16 του Challenge Cup.

Ο ΠΑΟΚ δεν συνάντησε ιδιαίτερη αντίσταση από τον Παφιακό και, με τον Βαλάντη Μαμάη να μοιράζει τον χρόνο συμμετοχής και να ανοίγει το ροτέισον, επικράτησε εύκολα με 3-0 σετ. Σε συνδυασμό με το 1-3 του πρώτου αγώνα στην Κύπρο, ο Δικέφαλος πήρε με άνεση την πρόκριση στους «16» του CEV Challenge Cup, όπου θα τεθεί αντιμέτωπος με την ουκρανική ομάδα Χόροντοκ.

Από τα πρώτα κιόλας λεπτά του παιχνιδιού, ο ΠΑΟΚ έδειξε τις προθέσεις του. Με όπλο του το μπλοκ του Τζέντρικ πήρε προβάδισμα 9-4, ενώ λίγο αργότερα ο Τόρες «υπέγραψε» το 12-8 με δυνατή επίθεση. Ο Παφιακός προσπάθησε να μειώσει με άσσο του Μπιζούντ (16-14), όμως ο Ερνάντεζ ανέλαβε δράση, ανεβάζοντας τη διαφορά στο +6 (21-15), οδηγώντας τον ΠΑΟΚ στο 1-0 με 25-22 χωρίς ιδιαίτερη πίεση.

Το δεύτερο σετ είχε παρόμοια εικόνα. Ο ΠΑΟΚ κυριάρχησε από νωρίς, φτάνοντας στο 7-2 με μπλοκ του Κόλεφ και στο 14-8 με νέα ενέργεια του Τζέντρικ. Ο Παφιακός μείωσε προσωρινά με τον Ελευθερίου (16-11), αλλά η ομάδα του Μαμάη συνέχισε απτόητη, φτάνοντας στο 22-16 και τελειώνοντας το σετ με 25-17 χάρη σε μπλοκ άουτ του Μούχλια. Το 2-0 ουσιαστικά «κλείδωσε» από νωρίς την πρόκριση.

Στο τρίτο σετ ο Μαμάης έδωσε περισσότερο χρόνο σε Μούχλια, Μπόνια και Τακουρίδη, ενώ λίγο πριν το τέλος πέρασε στο παιχνίδι και ο Παυλίδης. Με τους Μούχλια και Μπόνια να δίνουν ρυθμό, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε 13-10. Ο Παφιακός προσπάθησε να επιστρέψει με δύο συνεχόμενους άσσους του Ροντρίγκες (17-16) και έναν ακόμα του Αράγια που έφερε την ισοπαλία στο 19-19.

Όμως και πάλι οι Θεσσαλονικείς βρήκαν λύσεις: δύο διαδοχικές επιθέσεις του Μούχλια και ένας άσσος του Τακουρίδη διαμόρφωσαν το 24-22, με τον ΠΑΟΚ να φτάνει στο τελικό 25-23 μετά από άουτ επίθεση του Παφιακού. Έτσι, ο Δικέφαλος πήρε τόσο τη νίκη όσο και την καθαρή πρόκριση με 3-0 σετ.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-4, 16-11, 21-15, 25-22

2ο σετ: 8-4, 16-10, 21-15, 25-17

3ο σετ: 7-8, 16-12, 21-20, 25-23

*Οι πόντοι του ΠΑΟΚ προήλθαν από 3 άσσους, 37 επιθέσεις, 10 μπλοκ και 25 λάθη αντιπάλων και του Παφιακού προήλθαν από 7 άσσους, 39 επιθέσεις, 3 μπλοκ και 13 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-0 (25-22, 25-17, 25-23) σε 75′

Π.Α.Ο.Κ. (Βαλάντης Μαμάης): Τζέντρικ 9 (5/10 επ., 1 άσσος, 3 μπlοκ), Κοκκινάκης 7 (6/9 επ., 1 μπλοκ, 56% υπ. – 25% άριστες), Κόλεφ 6 (4/5 επ., 2 μπλοκ), Γαλιώτος 1 (0/1 επ., 1 μπλοκ), Ερνάντες 7 (7/12 επ.), Τόρες 11 (8/14 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 40% υπ. – 20% άριστες) / Μιχελάκης (λ, 79% υπ. – 50% άριστες), Τακουρίδης 2 (1/4 επ., 1 άσσος), Μπόνιας 4 (3/8 επ., 1 μπλοκ), Μούχλιας 3 (3/8 επ., 89% υπ.-22% άριστες), Παυλίδης

Παφιακός (Γιωργος Πλατρίτης): Μλεγκαρέχο 6 (4/21 επ., 2 άσσοι, 68% υπ.-36% άριστες), Ντιζού 6 (4/11 επ., 2 μπλοκ), Ελευθερίου 16 (16/34 επ.), Αράγια 6 (3/3 επ., 3 άσσοι), Προδρόμου 6 (5/10 επ., 1 μπλοκ), Ροντρίγκεζ 9 (7/16 επ., 2 άσσοι, 77% υπ.-32% άριστες) / Κριστέσκι (λ), Σαββίδης Σ. (λ, 47% υπ.-20% άριστες), Σαββίδης Αυγ..