Ο Ολυμπιακός ONEX μπορεί να ηττήθηκε με 3-2 σετ από την Άπελντοορν στην Ολλανδία, στο πλαίσιο του δεύτερου αγώνα των δύο ομάδων στη φάση των «32» του CEV Cup, ωστόσο κατέκτησε τα δύο σετ που χρειαζόταν και προκρίθηκε στους «16».

Οι «ερυθρόλευκοι» χρειάζονταν να κατακτήσουν δύο σετ στην έδρα της ολλανδικής Άπελντοορν για να εξασφαλίσουν την πρόκριση στην επόμενη φάση, κάτι που πέτυχαν χωρίς πρόβλημα, παρά το γεγονός ότι στο τέλος γνώρισαν την ήττα με 3-2 σετ.

Η ομάδα του Πειραιά μπήκε συγκεντρωμένα στον αγώνα και πήρε τον έλεγχο, κατακτώντας το πρώτο σετ με 25-16. Στο δεύτερο σετ, παρά τη μεγαλύτερη αντίσταση των γηπεδούχων, ο Ολυμπιακός έδειξε ψυχραιμία στα κρίσιμα σημεία και το κατέκτησε με 26-24, αποτέλεσμα που του «σφράγισε» την πρόκριση, με τα υπόλοιπα σετ να έχουν διαδικαστικό χαρακτήρα.

Στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, ο Ολυμπιακός θα τεθεί αντιμέτωπος με την Καρλοβάρσκο από την Τσεχία, η οποία προκρίθηκε στους «16» μετά από δύο νίκες απέναντι στον Μίλωνα.

Η πρώτη αναμέτρηση με την Καρλοβάρσκο θα διεξαχθεί στο «Μ. Μερκούρη» του Ρέντη, ενώ ο επαναληπτικός αγώνας είναι προγραμματισμένος στο Κάρλοβι Βάρι της Τσεχίας.

Το ματς

Με κυριαρχία στο μπλοκ και πρωταγωνιστή τον Πέριν στο ξεκίνημα, οι «ερυθρόλευκοι» δεν χρειάστηκαν περισσότερο από 20 λεπτά για να προηγηθούν με 0-1, παίρνοντας το πρώτο σετ με 25-16 και καταγράφοντας έξι μπλοκ.

Το δεύτερο σετ αποδείχθηκε πιο απαιτητικό, με τους γηπεδούχους να ανεβάζουν την πίεση και να φτάνουν σε διπλό σετ μπολ (24-22). Εκεί, όμως, η ομάδα του Αντώνη Βουρδέρη εκμεταλλεύτηκε τα λάθη της Άπελντοορν, πήρε κρίσιμους πόντους στην κόντρα με τον Πέριν και με καθοριστικό μπλοκ του Πιτακούδη «έτρεξε» σερί 4-0, φτάνοντας στο 24-26 και στο 0-2 που έδωσε την πρόκριση.

Μετά την εξασφάλιση της πρόκρισης, το παιχνίδι απέκτησε διαδικαστικό χαρακτήρα για τον Ολυμπιακό, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η Άπελντοορν εγκατέλειψε την προσπάθεια. Οι Ολλανδοί έδειξαν διάθεση και αγωνιστικό εγωισμό, διεκδικώντας ό,τι μπορούσαν μέχρι το τέλος. Το τρίτο σετ εξελίχθηκε σε μια ακόμη ισορροπημένη μάχη, με τους γηπεδούχους να ανεβάζουν την απόδοσή τους από τα μέσα και μετά. Η Άπελντοορν προηγήθηκε αρκετές φορές με διαφορές δύο και τριών πόντων, φτάνοντας στο 22-20, όμως ο Ολυμπιακός αντέδρασε και ισοφάρισε σε 24-24, διεκδικώντας μία ακόμη «καθαρή» νίκη. Τελικά, οι γηπεδούχοι πήραν τους δύο επόμενους πόντους και κατέκτησαν το σετ με 26-24, μειώνοντας σε 2-1.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από το σημείο που το σκορ έγινε 0-2, η Άπελντοορν συνέχισε με το βασικό της σχήμα, σε αντίθεση με τον Ολυμπιακό που προχώρησε σε ροτέισον, έχοντας ήδη «κλειδώσει» την πρόκριση. Στο τέταρτο σετ, οι Ολλανδοί εκμεταλλεύτηκαν αυτή την κατάσταση, επέβαλαν πλήρως τον ρυθμό τους και επικράτησαν άνετα με 25-12, φέρνοντας το παιχνίδι στα ίσα (2-2) και οδηγώντας το ματς στο tie break.

Στο πέμπτο και καθοριστικό σετ, η Άπελντοορν μπήκε καλύτερα και διατήρησε προβάδισμα από νωρίς, φτάνοντας στο +4 (9-5). Ο Ολυμπιακός αντέδρασε, μείωσε τη διαφορά και ισοφάρισε σε κρίσιμα σημεία, καταφέρνοντας μάλιστα να προηγηθεί για πρώτη φορά με 12-11. Το σετ εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν πόντο-πόντο έως το 13-13. Οι «ερυθρόλευκοι» έφτασαν πρώτοι σε match ball, όμως οι γηπεδούχοι απάντησαν, πήραν τη δική τους ευκαιρία και τελικά έκλεισαν το tie break με 16-14, κατακτώντας τη νίκη γοήτρου με 3-2 σετ, με την πρόκριση ωστόσο να ανήκει στον Ολυμπιακό.

Διακύμανση:

1ο σετ: 4-8, 8-16, 14-21, 16-25

2ο σετ: 6-8, 16-15, 21-20, 24-26

3ο σετ: 8-7, 16-13, 21-17, 26-24

4ο σετ: 8-4, 16-9, 21-11, 25-12

5ο σετ: 5-2, 10-8, 11-12, 16-14

*Οι πόντοι της Άπελντορν προήλθαν από 10 άσσους, 58 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων και του Ολυμπιακού προήλθαν από 7 άσσους, 50 επιθέσεις, 17 μπλοκ και 27 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 3-2 (16-25, 24-26, 26-24, 25-12, 16-14) σε 109'

ΑΠΕΛΝΤΟΡΝ (Ρέντμπαντ Στρικβέρντα): Λούνσινγκ 25 (20/46 επ., 4 άσσοι, 1 μπλοκ), Μπλόεμ 13 (11/16 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Ντε Βάιβερ 1 (1/1 επ.), Έμπελαρ 4 (4/9 επ., 33% υπ. - 33% άριστες), Χάρουκ 3 (1/5 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ), Φαν Ντερ Σαφ 7 (5/20 επ., 64% υπ. - 36% άριστες) / Άλεκσοφ (λ, 65% υπ. - 47% άριστες), Φαν Μπλάντελ (λ, 55% υπ. - 27% άριστες), Βαν Ντε Πιλ, Φαν Λαρ 1 (1 άσος), Φαν Λάαρ 19 (14/31 επ. 2 άσσοι, 3 μπλοκ, 73% υπ.-32% άριστες), Φαν Ντεν Έλσχουτ, Χέρινξ 5 (2/5 επ., 3 μπλοκ).

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ΟΝΕΧ (Αντώνης Βουρδέρης): Φρομ 7 (6/13 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. - 17% άριστες), Πιτακούδης 9 (4/9 επ., 1 άσσος, 4 μπλοκ), Ατανασίεβιτς 8 (4/12 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Πέριν 6 (5/14 επ., 1 μπλοκ, 38% υπ. - 08% άριστες), Καβάνα, Λινάρδος 12 (5/12 επ., 2 άσσοι, 5 μπλοκ) / Τζιάβρας (λ, 62% υπ. - 31% άριστες), Κωνσταντινίδης (λ, 38% υπ. - 23% άριστες), Χασμπάλα 2 (1 άσσος, 1 μπλοκ), Καπετανίδης 9 (6/15 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 37% υπ.-11% άριστες), Ζουπάνι 16 (15/28 επ., 1 μπλοκ), Δαλακούρας 5 (5/16 επ., 53% π.-26% άριστες).