Πρόωρος αποκλεισμός για τον Παναθηναϊκό από τη γαλλική Πουατιέ καθώς ηττήθηκε με 3-1 σετ, αποχαιρετώντας το Cev Cup.

Η Πουατιέ επικράτησε με 3-1 σετ στο Μετς, κάνοντας το 2/2 απέναντι στον Παναθηναϊκό και πήρε την πρόκριση για τους «16» του Cev Cup.

Ισορροπημένη ήταν η αρχή του παιχνιδιού, ώσπου ο Παναθηναϊκός με μπλοκ του Γκάσμαν και άσο από τον Νίλσεν έφτασε στο +3 (12-9), η Πουατιέ πέτυχε σερί 4-0 και πέρασε μπροστά στο σκορ (18-19). Ύστερα από μπλοκ του Πουτζόλ οι φιλοξενούμενοι ξέφυγαν σε κρίσιμο σημείο (21-23) και έκανε το 0-1 στα σετ με 22-25.

Ανώτερος στο δεύτερο σετ ο Παναθηναϊκός αφού από νωρίς πήγε στο +3 (4-1), η Πουατιέ προσπέρασε προσωρινά στο 12-13, όμως οι «πράσινοι» πήραν εκ νέου διαφορά τριών πόντων (16-13). Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν στον 1 (21-20), αλλά η ομάδα του Δημήτρη Ανδρεόπουλου παρέμεινε ψύχραιμη και με τον Πρωτοψάλτη να πετυχαίνει 2 αναπάντητους πόντους, ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε σε 1-1 σετ (25-20).

Το τρίτο σετ άρχισε με την Πουατιέ να είναι στο +4 (1-5) και τον προπονητή των γηπεδούχων να παίρνει άμεσα το πρώτο του time out. Οι «πράσινοι» βρήκαν λύσεις σε υποδοχή και επίθεση, μειώνοντας σε 9-10. Ωστόσο αυτό δεν αρκούσε καθώς η Γαλλική ομάδα ξέφυγε στο 11-16. Συνέχισαν στον ίδιο ρυθμό οι Γάλλοι και πήραν το σετ με 18-25 και την πρόκριση για τους «16» του Cev Cup.

Το τέταρτο σετ που είχε διαδικαστικό χαρακτήρα, βρήκε τον Παναθηναϊκό να μην έχει τα ψυχικά αποθέματα και την Πουατιέ να μην αφήνει την ευκαιρία πηγαίνοντας γρήγορα στο +6 (6-12). Το «τριφύλλι» μείωσε σε 22-23, αλλά έκανε 2 σερί λάθη και οι φιλοξενούμενοι κατέκτησαν με 22-25 το σετ και πήραν νέα νίκη με 1-3.

Διακύμανση:

1ο σετ: 8-7, 16-13, 19-21, 22-25

2ο σετ: 8-7, 16-13, 21-17, 25-20

3ο σετ: 3-8, 11-16, 16-21, 18-25

4ο σετ: 5-8, 11-16, 16-21, 22-25

*Οι πόντοι του Παναθηναϊκού προήλθαν από 8 άσσους, 54 επιθέσεις, 4 μπλοκ και 21 λάθη αντιπάλων και της Πουατιέ προήλθαν από 6 άσσους, 50 επιθέσεις, 9 μπλοκ και 30 λάθη αντιπάλων.

Τα σετ: 1-3 (22-25, 25-20, 18-25, 22-25) σε 107'

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Δημήτρης Ανδρεόπουλος): Γκάσμαν 8 (4/8 επ., 3 άσσοι, 1 μπλοκ), Νίλσεν 26 (22/38 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Ανδρεόπουλος 16 (14/31 επ., 2 άσσοι, 50% υπ. - 27% άριστες), Σαβόφσκι 4 (3/4 επ., 1 άσσος), Σπίριτο, Πρωτοψάλτης 10 (9/18 επ., 1 μπλοκ, 47% υπ. - 21% άριστες) / Χανδρινός (λ, 45% υπ. - 24% άριστες), Γιάντσουκ, Βουλκίδης 2 (2/3 επ.).

ΠΟΥΑΤΙΕ (Ντάνιελ Λούις): Σαμπουασάν 5 (4/6 επ., 1 μπλοκ), Κομπρινιέ 14 (10/20 επ., 2 άσσοι, 2 μπλοκ), Μαγκνίν 8 (7/10 επ., 1 μπλοκ), Εσένκο 5 (2/6 επ., 3 μπλοκ), Πικάρ 14 (11/18 επ., 2 άσσοι, 1 μπλοκ, 30% υπ. - 30% άριστες), Πουγιόλ 11 (1019 επ., 1 μπλοκ, 50% υπ. - 25% άριστες) / Μασιμίνο (λ, 25% υπ. - 6% άριστες), Ρεβενό, Νίκολιτς 5 (3/7 επ., 2 άσσοι), Γκιλ, Μάασε, Χόλαντς 3 (3/6 επ.).