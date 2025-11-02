Με ίδια μπάτζετ έχει... πράσινο πακέτο Σάββατο, Κυριακή!

Ο Τάσος Νικολογιάννης γράφει για τα πάρτι του Παναθηναϊκού σε ΣΕΦ και Ρέντη και τον ερασιτέχνη, που έρχεται με φόρα και σε άλλα αθλήματα και για πρώτη φορά με τα ίδια μπάτζετ.

Έτσι θα πρέπει να είναι τα Σαββατοκύριακά μας, όταν παίζουμε με τον Ολυμπιακό. Όπως ήταν αυτό. Πρώτα το μπάσκετ γυναικών έκανε πλάκα μέσα στο... κατάμεστο ΣΕΦ από 200 οπαδούς του Ολυμπιακού και νίκησε με παραλίγο 100αρα και απόψε η ομαδάρα του Ανδρεόπουλου έκανε πάρτι και νίκησε με 3-0 μέσα στο... άδειο Ρέντη δείχνοντας με το καλημέρα ότι είναι το φαβορί και φέτος για τον τίτλο στο βόλεϊ ανδρών.

Η μάνα του λόχου είναι ο ερασιτέχνης και την πρώτη χρονιά, που ο Παναθηναϊκός έχει το ίδιο μπάτζετ στα δύο αθλήματα με τον Ολυμπιακό έδειξε ποιος είναι το αφεντικό.

Χθες μέσα στο ΣΕΦ η ομαδάρα που έχουν φτιάξει η Σελέν Ερντέμ και η Λολίτα Λύμουρα έκανε πάρτι. Ηταν μπροστά σε όλο το ματς στο τέλος ισοφάρισε ο Ολυμπιακός και για… κακή του τύχη το πήγε στην παράταση. Εκεί οι παίκτριες της Ερντέμ δίδαξαν μπάσκετ και μέσα σε πέντε λεπτά πήραν πάλι διαφορά. Με τρίποντες βόμβες, αλλά και με αξιοποίηση της υπεροχής στην θέση 5. Το τελικό 97-88 είναι….τιμητικό για τον Ολυμπιακό με βάση την διαφορά, που έδειξαν χθες οι ομάδες και οι 200 που… κατέκλυσαν το κλειστό του ΣΕΦ είδαν όλο το πράσινο πάρτι μέχρι το τέλος. Η αλήθεια είναι, ότι δεν το άντεξαν και στο τέλος μετά το ματς έκαναν τα γνωστά με ντου στο γήπεδο, αλλά η ΔΕΑΒ τιμωρεί την έδρα του Παναθηναϊκού μόνο αν πέσει ένα μπουκάλι άδειο. Την έδρα του Ολυμπιακού για ντου δεν την ακουμπάει, η κάνει ότι δεν βλέπει. Γνωστά αυτά χρόνια τώρα.

Με αυτό το ξεκίνημα στο μπάσκετ γυναικών και το διπλό και με τον Ολυμπιακό μετά τον Αθηναϊκό, όλα δείχνουν, ότι φέτος τα κορίτσια θα μας δώσουν χαρές. Διότι πριν λίγες ημέρες έκαναν σπουδαίο διπλό και στην Ισπανία.

Χθες ήταν η αρχή, σήμερα είχε και συνέχεια, είχε και γλυκό στο βόλεϊ ανδρών. Μπήκαν μέσα οι παικταράδες του Ανδρεόπουλου και έκαναν πλάκα. Αυτή την φορά το Ρέντη ήταν άδειο, διότι σαν γήπεδο είχε πιο πολλές από τις 200 θέσεις του ΣΕΦ, αλλά και αυτοί που πήγαν είδαν το πράσινο πάρτι. Με 3-0 ο Παναθηναϊκός πέρασε σαν σίφουνας και έδειξε, ότι και φέτος είναι το φαβορί να σηκώσει την κούπα, όπως έκανε και πέρυσι στο βόλεϊ ανδρών.

Για πρώτη φορά Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν το ίδιο μπατζετ σε μπάσκετ γυναικών και βόλεϊ ανδρών και είδαμε διπλό πράσινο πάρτι στα δύο αθλήματα στην έδρα του αντιπάλου το Σαββατοκύριακο. Καθήστε μην δούμε κάτι ανάλογο να γίνεται και στο πόλο, όπως πηγαίνουμε προς τον Βοτανικό.

Η κανονικότητα επιστρέφει στα αθλήματα του ερασιτέχνη, ο Παναθηναϊκός έρχεται για να καθίσει στον θρόνο του και τα καλύτερα είναι μπροστά. Πάντα τέτοια.