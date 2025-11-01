Ας μιλήσουμε για το Μαρκόπουλο…

Με την αυλαία της 3ης αγωνιστικής το θέαμα στη Volley League γυναικών ήταν εντυπωσιακό. Το Μαρκόπουλο ωστόσο έκανε σαφές αυτό που λέμε ότι σύμπτωση που επαναλαμβάνεται δεν είναι σύμπτωση.

Αν υπάρχει μια ομάδα που ξεκάθαρα έχει κερδίσει τις εντυπώσεις στο ξεκίνημα του φετινού πρωταθλήματος αυτή είναι σίγουρα το Μαρκόπουλο. Το βασικό μέρος της 3ης αγωνιστικής γίνεται το απόγευμα του Σαββάτου αλλά το 3/3 που έκανε το Μαρκόπουλο στην αυλαία της κάνει φανερό ότι αυτή η ομάδα έχει κάτι πολύ ενδιαφέρον να παρουσιάσει.

Ας ξεκινήσουμε με ένα δεδομένο, όμως. Το Μαρκόπουλο κατά 99% δεν θα κατακτήσει το πρωτάθλημα. Αυτό το 1% πρέπει πάντα να υπάρχει ανοιχτό για κάθε ομάδα και κάθε συνθήκη γιατί πολύ απλά στον αθλητισμό ποτέ δεν ξέρεις. Το βόλεϊ είναι εξαιρετικά ιδιαίτερο άθλημα και αυτό φαίνεται στο ότι τόσο το Μαρκόπουλο όσο και η Θέτιδα είναι δύο εξίσου αξιόλογες ομάδες με τις λεπτομέρειες να φέρνουν τη μία από τις δύο στο 3/3 και την άλλη στο 0/3. Το μεν Μαρκόπουλο κέρδισε τρία παιχνίδια σε τάι μπρέικ στις λεπτομέρειες ενώ η Θέτιδα έχασε από τον Ολυμπιακό με καθαρό σκορ παίζοντας πολύ καλά και εν συνεχεία έχασε δύο παιχνίδια σε τάι μπρέικ στις λεπτομέρειες. Οπότε είναι σαφές ότι η πραγματική τους απόσταση δεν είναι χαοτική αλλά έχει να κάνει με μικρά ζητήματα στο παιχνίδι τους.

Τα παιχνίδια ανάμεσα σε αυτές τις δύο ομάδες έχουν πάντα μεγάλο ενδιαφέρον γιατί έχουν ένα σημαντικό στοιχείο. Μιλάμε για δύο ομάδες με παρόμοια λογική και περίπου όμοιους στόχους. Αμφότερες παραδοσιακά αξιοποιούν ταλαντούχες Ελληνίδες, πολύ συχνά νεαρές σε ηλικία, και οι ξένες που φέρνουν είναι πάντα προσεγμένες κινήσεις και αυτό φαίνεται από τη μετέπειτα πορεία τους. Μπορεί η Θέτιδα τα τελευταία χρόνια να έχει καταφέρει με μεγαλύτερη συνέπεια να βρεθεί στις πρώτες θέσεις της βαθμολογίας, σε Final 4 Κυπέλλου και σε ευρωπαϊκά Κύπελλα αλλά και το Μαρκόπουλο διατηρεί κάθε χρόνο υψηλούς στόχους. Το μυστικό της επιτυχίας τους όμως είναι πως και στις δύο ομάδες υπάρχει η νοοτροπία ότι δε θα κάνουν υπερβολές όσον αφορά τα έξοδά τους κάτι που τις κάνει απόλυτα συνεπείς, τακτοποιημένες και σταθερές σε βάθος χρόνου.

Όσον αφορά την αγωνιστική εικόνα των ομάδων τα πράγματα είναι απλά. Το Μαρκόπουλο έχει στη διάθεσή του μια πολύ καλή διαγώνια που ανεβάζει το επίπεδο. Παρόλα αυτά δεν είναι μια ομάδα της Τζόνσον. Η Άννα Σπανού, που μάλιστα πρόλαβε ήδη να πάρει βραβείο MVP φέτος, κάνει ξεκάθαρο φέτος πως σε μια ομάδα με αρχή μέση και τέλος μπορεί να είναι ουσιαστικό γρανάζι ενώ και η παρουσία της Καθάριου είναι κομβικότατη στη μπροστά ζώνη μοιράζοντας πολύ ενέργεια ταυτόχρονα. Αλλά ίσως το πιο σημαντικό σε αυτή την ομάδα είναι η παρουσία της Γκραμπόφσκα. Το Μαρκόπουλο επένδυσε σε μια πασαδόρο που το περασμένο καλοκαίρι με την εθνική Τσεχίας και με τον Γιάννη Αθανασόπουλο πήρε πολύτιμες εμπειρίες αλλά κυρίως δείχνει στα 24 της ότι έχει ισχυρή προσωπικότητα. Η νεαρή Τσέχα έχει δυναμισμό και κυρίως έχει τον τρόπο της να καθοδηγεί τις συμπαίκτριές της. Είναι εξαιρετικά επικοινωνιακή στη διάρκεια του παιχνιδιού και αυτό είναι εντυπωσιακό όταν έχει πλάι της συμπαίκτριες με εμπειρία και παραστάσεις αλλά αυτό έχει να κάνει κυρίως με τη δύναμη του συνόλου και τη χημεία της ομάδας.

Το ιδιαίτερο στην περίπτωση Μαρκόπουλου είναι πως η Γουίλοου Τζόνσον θα βρίσκεται στην ομάδα μέχρι το Δεκέμβριο οπότε στο δεύτερο μισό της σεζόν θα απουσιάζει ένα βασικό όπλο της ομάδας αλλά το σύνολο έχει βάσεις που μπορούν να την κρατήσουν σε ανταγωνιστικό επίπεδο και κυρίως να μην έχει τις περσυνές περιπέτειες.

Όσον αφορά τη Θέτιδα μπορεί μετά από 3 αγωνιστικές να μετράει μόνο ήττες και μόνο 2 βαθμούς αλλά η πραγματικότητα δεν είναι τόσο απογοητευτική. Αρχικά η εικόνα της Νικολογιάννη είναι απόλυτα θετική καθώς η Ελληνίδα ακραία έψαχνε φέτος μια ομάδα όχι απλά για να παίξει αλλά για να ηγηθεί. Στο παιχνίδι της Παρασκευής απέδειξε ακόμα μία φορά ότι είναι εξαιρετικά ταλαντούχα και έχει αθλητικά προσόντα που δύσκολα βρίσκουμε σε Ελληνίδες αθλήτριες αλλά πάνω από όλα είχε τον χαρακτήρα ηγέτη ακόμα και αν εν τέλει δεν οδήγησε σε νίκη.

Η Θέτιδα είναι μια ομάδα με ποιότητα και ταλέντο και κυρίως έχει έναν προπονητή δάσκαλο. Ο Νικολάκης έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη της ομάδας και της διοίκησης και κυρίως έχει την άνεση του χρόνου και την υπομονή που διαθέτουν οι άνθρωποι της ομάδας ώστε το έργο του να αποδώσει. Η ομάδα της Βούλας θα βρει ρυθμό και θα δείξει κάτι πολύ καλύτερο στην πορεία του πρωταθλήματος γιατί έχει βάσεις και έχει καλό υλικό.

Σίγουρα πάντως το πρότζεκτ του Μαρκόπουλου παραμένει μια ενδιαφέρουσα περίπτωση. Ο στόχος της ομάδας είναι πάνω από όλα να μπει στην οκτάδα αποφεύγοντας δυσκολίες, πλέι άουτ και περιπέτειες όπως πέρυσι αλλά ότι περισσότερο έρθει θα είναι καλοδεχούμενο. Κυρίως, όμως, δείχνει ότι μια ομάδα με προσεκτικό σχεδιασμό μπορεί να παίζει ικανοποιητικό βόλεϊ και να παίρνει θετικά αποτελέσματα ακόμα και σε δύσκολα παιχνίδια γεμάτα πίεση.