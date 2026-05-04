Kia: Αποκάλυψε το νέο XCeed (pics)

Η Kia έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες επίσημες φωτογραφίες του ανανεωμένου XCeed.

Η παραγωγή του μοντέλου θα πραγματοποιείται στο εργοστάσιο της Kia στη Ζίλινα της Σλοβακίας, εκεί όπου κατασκευάζονται επίσης το Sportage, καθώς και τα νέα EV4 και EV2. Η παραγωγή του ανανεωμένου XCeed αναμένεται να ξεκινήσει από τα τέλη του μήνα.

Σχεδιαστικά, τπερνά πλέον στη νεότερη φιλοσοφία της Kia, «Opposites United». Το εμπρός μέρος έχει αλλάξει σημαντικά, με τα φωτιστικά σώματα να είναι πλέον κάθετα τοποθετημένα και τα φώτα ημέρας να σχηματίζουν ένα χαρακτηριστικό C. Χαμηλότερα υπάρχει νέα ορθογώνια γρίλια.

Στο προφίλ του αυτοκινήτου διατηρείται η coupe γραμμή της οροφής, στοιχείο που συνεχίζει να διαφοροποιεί το XCeed από τα πιο κλασικά SUV της μάρκας.

Αλλαγές υπάρχουν και στο πίσω μέρος, όπου τα νέα φωτιστικά σώματα ενώνονται πλέον με μια λεπτή λωρίδα. Νέος είναι και ο πίσω προφυλακτήρας.

Στην καμπίνα, το ανανεωμένο XCeed αποκτά πιο σύγχρονη εικόνα, με δύο οθόνες 12,3 ιντσών τοποθετημένες δίπλα-δίπλα. Η μία λειτουργεί ως ψηφιακός πίνακας οργάνων και η δεύτερη ως οθόνη για το σύστημα ενημέρωσης και ψυχαγωγίας.

Νέο είναι επίσης το τιμόνι, ενώ επανασχεδιασμένη είναι και η κεντρική κονσόλα.

Σε ό,τι αφορά τους κινητήρες, η Kia δεν ανακοίνωσε ακόμη αναλυτικά τεχνικά χαρακτηριστικά. Επιβεβαίωσε, πάντως, ότι η γκάμα θα περιλαμβάνει βενζινοκίνητες και mild hybrid εκδόσεις. Πιθανότερες επιλογές θεωρούνται ο γνωστός 1.6 turbo βενζινοκινητήρας με ισχύ 150 ή 180 ίππων, καθώς και ο 1.0 turbo mild hybrid των 115 ίππων, με χειροκίνητο ή αυτόματο κιβώτιο.