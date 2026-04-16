Με γκάζι στο 2026 ο όμιλος Volkswagen

Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2026 (Q1 2026), οι παραδόσεις στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 4,7%, φτάνοντας τις 983.800 μονάδες.Στη Δυτική Ευρώπη η άνοδος έφτασε το 4,2%, ενώ στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη ήταν ακόμη υψηλότερη, στο 7,6%. Θετική ήταν και η εικόνα στη Γερμανία, όπου οι παραδόσεις αυξήθηκαν κατά 4,8%.
Ιδιαίτερη σημασία έχει και η πορεία του Ομίλου Volkswagen στην ηλεκτροκίνηση. Ο Όμιλος διατηρεί την πρώτη θέση στην αγορά BEV στην Ευρώπη και συνεχίζει σε τροχιά ανάπτυξης, με τις παραδόσεις αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων να αυξάνονται κατά 12%. Την ίδια στιγμή, το μερίδιο των BEV στη Δυτική Ευρώπη ενισχύθηκε από 19% σε 20%, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή πρόοδο της ηλεκτροκίνησης και την ολοένα μεγαλύτερη απήχησή της στο ευρωπαϊκό κοινό.
Η θετική αυτή πορεία του Ομίλου Volkswagen επιβεβαιώνεται και από τη δυναμική των παραγγελιών στην Ευρώπη, η οποία ενισχύεται περαιτέρω από νέα, ελκυστικά μοντέλα σε όλες τις τεχνολογίες κίνησης.Μοντέλα όπως τα VolkswagenT-Roc,Skoda Elroq και Audi Q3ενισχύουν το ενδιαφέρον της αγοράς και δίνουν νέα ώθηση στη ζήτηση.Παράλληλα, η ενίσχυση του χαρτοφυλακίου του Ομίλου με νέα προϊόντα και τεχνολογίες δημιουργεί πρόσθετες προϋποθέσεις για θετική συνέχεια στην ευρωπαϊκή αγορά.
Το πρώτο τρίμηνο του 2026 επιβεβαιώνει ότι ο Όμιλος Volkswagen συνεχίζει να κερδίζει έδαφος σε ένα από τα πιο απαιτητικά και ανταγωνιστικά περιβάλλοντα της αυτοκίνησης, όπως είναι σήμερα η Ευρώπη. Με ισχυρή παρουσία σε όλο το φάσμα των τεχνολογιών κίνησης, με προϊόντα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της σύγχρονης μετακίνησης και με ξεκάθαρη πρόοδο στην ηλεκτροκίνηση, ο Όμιλος Volkswagen διαμορφώνει με αυτοπεποίθηση, δυναμισμό και αισιοδοξία το επόμενο κεφάλαιο της αυτοκίνησης στην Ευρώπη.